كيف نجح "الموساد" في اختراق إيران؟

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كشف تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" أن لجأت إلى استخدام جواسيس على الأرض وتقنيات المتقدمة خلال الإعداد لهجوم " الصاعد" الذي نُفذ فجر الجمعة الماضية ضد أهداف داخل .وبحسب التقرير، فقد شنت إسرائيل هجومًا مفاجئًا بالطائرات الحربية والمسيّرات، استهدف مواقع عسكرية ومنشآت نووية، ما أدى إلى مقتل عدد من الجنرالات والعلماء النوويين، وتسبب في شلل جزئي لمنظومات الدفاع الجوي والصاروخي .ذكرت "الأسوشيتد برس" في تقرير بُني على مقابلات مع مسؤولين حاليين وسابقين في الاستخبارات والجيش ، أن التحضير لعملية "الأسد الصاعد" اسغرق سنوات.وقالت رئيسة قسم الأبحاث السابقة في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" إن هذا الهجوم هو "تتويج لسنوات من العمل قام به الموساد لاستهداف البرنامج ".ذكر التقرير أن "الموساد" تعاون مع الجيش الإسرائيلي على مدى ثلاث سنوات لتوفير العتاد الأساسي للهجوم، وفقا لما ذكره ضابط استخبارات سابق.وأشار المصدر إلى أن هذا الهجوم استند إلى معلومات حصلت عليها إسرائيل بعد الجوية التي استهدفت مناطق من إيران في أكتوبر الماضي، والتي كشفت عن نقاط ضعف الدفاعات الجوية الإيرانية.وأشار المصدر إلى أن عملاء الموساد هرّبوا طائرات مسيّرة صغيرة داخل مركبات، من أجل ضرب أهداف من مسافة قريبة.واستعان الجيش الإسرائيلي بالذكاء الاصطناعي، إذ قال ضابط استخبارات شارك في تحديد الأهداف، إن إسرائيل اعتمدت على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل المعلومات، واعتراض الاتصالات، وتتبع تحركات الإيرانيين.وأوضح أن هذه العملية بدأت في أكتوبر الماضي، بعد أن أصدر رئيس الوزراء أوامر بوضع خطة للهجوم.وكُلّف الموساد ضابط بإعداد قائمة للجنرالات والقادة العسكريين الإيرانيين، تتضمن أماكن عملهم وتحركاتهم وأوقات فراغهم.واعتمد "الموساد" أيضا على الجواسيس لتتبع العلماء النوويين الإيرانيين وكبار المسؤولين في الحرس الثوري، لتسهيل استهدافهم.وذكر المصدر أن "الموساد" بدأ عملياته ضد البرنامج النووي الإيراني منذ مطلع عام ألفين، حيث ضُربت أجهزة الطرد المركزي الإيرانية بواسطة "ستاكسنت"، الذي يُعتقد أنه من صنع مشترك بين إسرائيل وأميركا.وفي سنة 2018، سرقت إسرائيل أرشيفا نوويا يحتوي على معلومات حساسة حول البرنامج النووي الإيراني. (سكاي نيوز)