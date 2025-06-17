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عربي-دولي

كيف نجح "الموساد" في اختراق إيران؟

Lebanon 24
17-06-2025 | 16:50
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كشف تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" أن إسرائيل لجأت إلى استخدام جواسيس على الأرض وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة خلال الإعداد لهجوم "الأسد الصاعد" الذي نُفذ فجر الجمعة الماضية ضد أهداف داخل إيران.
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وبحسب التقرير، فقد شنت إسرائيل هجومًا مفاجئًا بالطائرات الحربية والمسيّرات، استهدف مواقع عسكرية ومنشآت نووية، ما أدى إلى مقتل عدد من الجنرالات والعلماء النوويين، وتسبب في شلل جزئي لمنظومات الدفاع الجوي والصاروخي الإيرانية.


كيف تم التخطيط لهذا الهجوم؟

ذكرت "الأسوشيتد برس" في تقرير بُني على مقابلات مع مسؤولين حاليين وسابقين في الاستخبارات والجيش الإسرائيلي، أن التحضير لعملية "الأسد الصاعد" اسغرق سنوات.

وقالت رئيسة قسم الأبحاث السابقة في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" إن هذا الهجوم هو "تتويج لسنوات من العمل قام به الموساد لاستهداف البرنامج النووي الإيراني".

تهريب طائرات إلى داخل الأراضي الإيرانية

ذكر التقرير أن "الموساد" تعاون مع الجيش الإسرائيلي على مدى ثلاث سنوات لتوفير العتاد الأساسي للهجوم، وفقا لما ذكره ضابط استخبارات سابق.

وأشار المصدر إلى أن هذا الهجوم استند إلى معلومات حصلت عليها إسرائيل بعد الغارات الجوية التي استهدفت مناطق من إيران في أكتوبر الماضي، والتي كشفت عن نقاط ضعف الدفاعات الجوية الإيرانية.

وأشار المصدر إلى أن عملاء الموساد هرّبوا طائرات مسيّرة صغيرة داخل مركبات، من أجل ضرب أهداف من مسافة قريبة.

استخدام الذكاء الاصطناعي

واستعان الجيش الإسرائيلي بالذكاء الاصطناعي، إذ قال ضابط استخبارات شارك في تحديد الأهداف، إن إسرائيل اعتمدت على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل المعلومات، واعتراض الاتصالات، وتتبع تحركات القادة الإيرانيين.

وأوضح أن هذه العملية بدأت في أكتوبر الماضي، بعد أن أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوامر بوضع خطة للهجوم.

وكُلّف الموساد ضابط بإعداد قائمة للجنرالات والقادة العسكريين الإيرانيين، تتضمن أماكن عملهم وتحركاتهم وأوقات فراغهم.

واعتمد "الموساد" أيضا على الجواسيس لتتبع العلماء النوويين الإيرانيين وكبار المسؤولين في الحرس الثوري، لتسهيل استهدافهم.

وذكر المصدر أن "الموساد" بدأ عملياته ضد البرنامج النووي الإيراني منذ مطلع عام ألفين، حيث ضُربت أجهزة الطرد المركزي الإيرانية بواسطة فيروس "ستاكسنت"، الذي يُعتقد أنه من صنع مشترك بين إسرائيل وأميركا.

وفي سنة 2018، سرقت إسرائيل أرشيفا نوويا يحتوي على معلومات حساسة حول البرنامج النووي الإيراني. (سكاي نيوز)
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