العدد ارتفع... إليكم حصيلة القتلى والجرحى في إيران جرّاء الضربات الإسرائيلية

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وقال الجيش ، فجر اليوم الأربعاء، إنه ينفذ سلسلة من الضربات في بإيران.وقالت وسائل إعلام إيرانية إن انفجارات ضخمة هزّت شرق .وحسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية فقد هاجمت منشأة إنتاج صواريخ خجير قرب طهران وهو نفس الموقع الذي استهدفته في أكتوبر الماضي.كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي 3 انفجارات في أبهر بمحافظة زنجان، ووقوع استهداف إسرائيلي لجامعة الإمام الحسين المرتبطة بالحرس الثوري شرقي طهران.