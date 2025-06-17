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عربي-دولي

العدد ارتفع... إليكم حصيلة القتلى والجرحى في إيران جرّاء الضربات الإسرائيلية

Lebanon 24
17-06-2025 | 23:15
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أعلنت مصادر إيرانية عن حصيلة جديدة لضحايا الضربات الإسرائيلية، مشيرة إلى ارتفاع عدد القتلى في إيران منذ بدء الهجمات إلى 585 شخصًا، إضافة إلى إصابة 1326 آخرين.
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وقال الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، إنه ينفذ سلسلة من الضربات في منطقة طهران بإيران.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن انفجارات ضخمة هزّت شرق طهران.

وحسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية فقد هاجمت إسرائيل منشأة إنتاج صواريخ خجير قرب طهران وهو نفس الموقع الذي استهدفته في أكتوبر الماضي.

كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي 3 انفجارات في أبهر بمحافظة زنجان، ووقوع استهداف إسرائيلي لجامعة الإمام الحسين المرتبطة بالحرس الثوري شرقي طهران.
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