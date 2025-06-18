بسبب المخاوف الأمنية.. واشنطن تغلق بعثاتها الدبلوماسية في إسرائيل لمدة 3 أيام

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أعلنت أن السفارة الأميركية في ستغلق أبوابها اليوم الأربعاء وحتى بعد غد الجمعة بسبب الوضع الأمني الراهن.أشارت الوزارة في بيان رسمي عبر منصة إكس إلى أن هذا الإغلاق يشمل أيضا الأقسام القنصلية في كل من القدس وتل أبيب.وأضاف البيان أنه “لا توجد في الوقت الحالي أي إعلانات بشأن إجلاء المواطنين من إسرائيل”، مؤكدة أن الأميركية تعمل دائما على وضع خطط طوارئ للمساعدة في إجلاء رعاياها من مناطق الأزمات عند الحاجة.واختتمت السفارة بيانها بالقول إنها ستقوم بإبلاغ المواطنين الأميركيين بأي معلومات إضافية تتعلق بخيارات المغادرة فور توفرها.