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عربي-دولي

بسبب المخاوف الأمنية.. واشنطن تغلق بعثاتها الدبلوماسية في إسرائيل لمدة 3 أيام

Lebanon 24
18-06-2025 | 00:37
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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن السفارة الأميركية في القدس ستغلق أبوابها اليوم الأربعاء وحتى بعد غد الجمعة بسبب الوضع الأمني الراهن.
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أشارت الوزارة في بيان رسمي عبر منصة إكس إلى أن هذا الإغلاق يشمل أيضا الأقسام القنصلية في كل من القدس وتل أبيب.

وأضاف البيان أنه “لا توجد في الوقت الحالي أي إعلانات بشأن إجلاء المواطنين الأميركيين من إسرائيل”، مؤكدة أن وزارة الخارجية الأميركية تعمل دائما على وضع خطط طوارئ للمساعدة في إجلاء رعاياها من مناطق الأزمات عند الحاجة.

واختتمت السفارة بيانها بالقول إنها ستقوم بإبلاغ المواطنين الأميركيين بأي معلومات إضافية تتعلق بخيارات المغادرة فور توفرها.
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