هجوم إسرائيلي على طهران.. استهداف مواقع "حساسة" تابعة للحرس الثوري!

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وقالت وسائل إعلام إيراينة وعبرية إن من بين الأماكن المستهدفة، جامعة الإمام الحسين، المرتبطة بالحرس الثوري، التي تعرضت لغارات إسرائيلية مباشرة.كذلك تعرض مجمع الفضاء الجوي في خُجير للاستهدف وهو يقع على مقربة من قرية حجرآباد، والذي يعد من أهم منشآت إنتاج الصواريخ الباليستية في .وشملت الهجمات مناطق واسعة في الأطراف الجنوبية والشرقية للعاصمة، حيث سمعت انفجارات قوية ودوت ، مع تحذيرات للسكان بإخلاء بعض المناطق.وأعلنت وسائل إعلام إيرانية أن المضادات الدفاعية تصدت لأهداف إسرائيلية فوق سماء طهران، في محاولة لاعتراض الصواريخ والطائرات المهاجمة.