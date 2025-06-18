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عربي-دولي

هجوم إسرائيلي على طهران.. استهداف مواقع "حساسة" تابعة للحرس الثوري!

Lebanon 24
18-06-2025 | 00:36
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هزت سلسلة من الانفجارات، فجر الأربعاء، العاصمة الإيرانية طهران جراء هجوم إسرائيلي استهدف مواقع عسكرية "حساسة"، كان أبرزها جامعة الإمام الحسين التابعة للحرس الثوري في شرق المدينة.
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وقالت وسائل إعلام إيراينة وعبرية إن من بين الأماكن المستهدفة، جامعة الإمام الحسين، المرتبطة بالحرس الثوري، التي تعرضت لغارات إسرائيلية مباشرة.

كذلك تعرض مجمع الفضاء الجوي في خُجير للاستهدف وهو يقع على مقربة من قرية حجرآباد، والذي يعد من أهم منشآت إنتاج الصواريخ الباليستية في إيران.

وشملت الهجمات مناطق واسعة في الأطراف الجنوبية والشرقية للعاصمة، حيث سمعت انفجارات قوية ودوت صفارات الإنذار، مع تحذيرات للسكان بإخلاء بعض المناطق.

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية أن المضادات الدفاعية تصدت لأهداف إسرائيلية فوق سماء طهران، في محاولة لاعتراض الصواريخ والطائرات المهاجمة.
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