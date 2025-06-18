26
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
30
o
جبيل
26
o
صيدا
30
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
24
o
بعلبك
21
o
بشري
26
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
في إطار "العودة الآمنة".. أول رحلة إنقاذ إسرائيلية تهبط في مطار بن غوريون
Lebanon 24
18-06-2025
|
00:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
هبطت صباح الأربعاء أول رحلة إنقاذ إسرائيلية قادمة من العاصمة القبرصية لارنكا، وذلك في إطار عملية "العودة الآمنة" التي تنفذها السلطات لإعادة المواطنين الإسرائيليين العالقين في الخارج.
Advertisement
وأفادت صحيفة
يديعوت أحرونوت
أن الركاب الذين وصلوا على متن الرحلة خضعوا لإجراءات دخول مبسطة، وتمكنوا من استلام أمتعتهم بسرعة. بعدها، تم نقلهم إلى سياراتهم المتوقفة في مواقف
المطار
، ومن ثم إلى مراكز المدن بواسطة الحافلات والقطارات.
من جانبها، أكدت
هيئة المطارات
الإسرائيلية
ضرورة تقليص مدة الإقامة داخل المطار إلى الحد الأدنى، داعية المواطنين إلى عدم التوجه إلى
مطار بن غوريون
لاستقبال العائدين، في ظل الإجراءات الأمنية المتخذة.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت إغلاق المجال الجوي إثر تبادل الهجمات مع
إيران
، ما أدى إلى توقف كامل في حركة الملاحة الجوية في مطار
بن غوريون
. وبات مطار لارنكا في
قبرص
بمثابة نقطة عبور مؤقتة للرحلات الإسرائيلية.
وأعلنت كبريات شركات الطيران العالمية أنها لن تستأنف رحلاتها من وإلى
إسرائيل
قبل سبتمبر المقبل، في ظل استمرار حالة التوتر الأمني في المنطقة.
مواضيع ذات صلة
مطار بن غوريون استقبل قبل قليل أول رحلة حملت عالقين إسرائيليين بالخارج (الحدث)
Lebanon 24
مطار بن غوريون استقبل قبل قليل أول رحلة حملت عالقين إسرائيليين بالخارج (الحدث)
18/06/2025 09:29:32
18/06/2025 09:29:32
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: إجلاء جميع المسافرين في مطار بن غوريون الدولي وتعليق الرحلات الجوية كافة
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: إجلاء جميع المسافرين في مطار بن غوريون الدولي وتعليق الرحلات الجوية كافة
18/06/2025 09:29:32
18/06/2025 09:29:32
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: وقف الرحلات القادمة والمغادرة من مطار بن غوريون
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: وقف الرحلات القادمة والمغادرة من مطار بن غوريون
18/06/2025 09:29:32
18/06/2025 09:29:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مطار صنعاء يستقبل أول رحلة بعد القصف الإسرائيلي
Lebanon 24
مطار صنعاء يستقبل أول رحلة بعد القصف الإسرائيلي
18/06/2025 09:29:32
18/06/2025 09:29:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد أسرهم... إيران ستبث اعترافات طيّارين إسرائيليين قريباً!
Lebanon 24
بعد أسرهم... إيران ستبث اعترافات طيّارين إسرائيليين قريباً!
02:15 | 2025-06-18
18/06/2025 02:15:01
Lebanon 24
Lebanon 24
اقتحامات إسرائيلية شمالي وجنوبي الضفة وحملة اعتقالات ضخمة
Lebanon 24
اقتحامات إسرائيلية شمالي وجنوبي الضفة وحملة اعتقالات ضخمة
02:05 | 2025-06-18
18/06/2025 02:05:55
Lebanon 24
Lebanon 24
غوتيريش: لتحقيق مستقل في مجازر توزيع المساعدات بغزة
Lebanon 24
غوتيريش: لتحقيق مستقل في مجازر توزيع المساعدات بغزة
01:59 | 2025-06-18
18/06/2025 01:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
قلق غربي من توجه واشنطن لتقارب مع روسيا وتخفيض دعمها لأوكرانيا.. صحيفة تتحدث!
Lebanon 24
قلق غربي من توجه واشنطن لتقارب مع روسيا وتخفيض دعمها لأوكرانيا.. صحيفة تتحدث!
01:52 | 2025-06-18
18/06/2025 01:52:23
Lebanon 24
Lebanon 24
سرايا القدس تعلن السيطرة على مسيرة إسرائيلية شرق غزة
Lebanon 24
سرايا القدس تعلن السيطرة على مسيرة إسرائيلية شرق غزة
01:36 | 2025-06-18
18/06/2025 01:36:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"شيلوا السيارات جهنم"... شاهدوا ما حصل أمام منزل نادين الراسي في الحازمية (صور)
Lebanon 24
"شيلوا السيارات جهنم"... شاهدوا ما حصل أمام منزل نادين الراسي في الحازمية (صور)
07:53 | 2025-06-17
17/06/2025 07:53:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت 4 مرات.. هل ترتبط قريباً هذه الفنانة العربية الشهيرة للمرة الخامسة؟ (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت 4 مرات.. هل ترتبط قريباً هذه الفنانة العربية الشهيرة للمرة الخامسة؟ (فيديو)
03:43 | 2025-06-17
17/06/2025 03:43:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنا مرنة"... شيف شهيرة تثير الجدل بتصريحها بعد خلع الحجاب
Lebanon 24
"أنا مرنة"... شيف شهيرة تثير الجدل بتصريحها بعد خلع الحجاب
13:09 | 2025-06-17
17/06/2025 01:09:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد القرار بسجنه... ماذا ينتظر إعلاميّ لبنانيّ شهير؟
Lebanon 24
بعد القرار بسجنه... ماذا ينتظر إعلاميّ لبنانيّ شهير؟
09:15 | 2025-06-17
17/06/2025 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن عملية اغتيال استهدفت رئيس إيران الاسبق أحمدي نجاد.. هذه صحتها
Lebanon 24
معلومات عن عملية اغتيال استهدفت رئيس إيران الاسبق أحمدي نجاد.. هذه صحتها
14:25 | 2025-06-17
17/06/2025 02:25:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:15 | 2025-06-18
بعد أسرهم... إيران ستبث اعترافات طيّارين إسرائيليين قريباً!
02:05 | 2025-06-18
اقتحامات إسرائيلية شمالي وجنوبي الضفة وحملة اعتقالات ضخمة
01:59 | 2025-06-18
غوتيريش: لتحقيق مستقل في مجازر توزيع المساعدات بغزة
01:52 | 2025-06-18
قلق غربي من توجه واشنطن لتقارب مع روسيا وتخفيض دعمها لأوكرانيا.. صحيفة تتحدث!
01:36 | 2025-06-18
سرايا القدس تعلن السيطرة على مسيرة إسرائيلية شرق غزة
01:35 | 2025-06-18
إلغاء الرحلات الجوية.. بركان بالي يطلق سحابة رماد بعلو 10 كلم
فيديو
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
Lebanon 24
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
04:19 | 2025-06-13
18/06/2025 09:29:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
04:21 | 2025-06-11
18/06/2025 09:29:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
01:42 | 2025-06-11
18/06/2025 09:29:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24