في إطار "العودة الآمنة".. أول رحلة إنقاذ إسرائيلية تهبط في مطار بن غوريون

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وأفادت صحيفة أن الركاب الذين وصلوا على متن الرحلة خضعوا لإجراءات دخول مبسطة، وتمكنوا من استلام أمتعتهم بسرعة. بعدها، تم نقلهم إلى سياراتهم المتوقفة في مواقف ، ومن ثم إلى مراكز المدن بواسطة الحافلات والقطارات.من جانبها، أكدت ضرورة تقليص مدة الإقامة داخل المطار إلى الحد الأدنى، داعية المواطنين إلى عدم التوجه إلى لاستقبال العائدين، في ظل الإجراءات الأمنية المتخذة.وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت إغلاق المجال الجوي إثر تبادل الهجمات مع ، ما أدى إلى توقف كامل في حركة الملاحة الجوية في مطار . وبات مطار لارنكا في بمثابة نقطة عبور مؤقتة للرحلات الإسرائيلية.وأعلنت كبريات شركات الطيران العالمية أنها لن تستأنف رحلاتها من وإلى قبل سبتمبر المقبل، في ظل استمرار حالة التوتر الأمني في المنطقة.