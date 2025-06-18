بالصور... نزوح جماعي للإيرانيين من طهران بعد تهديدات ترامب

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انتشرت مقاطع مصورة تظهر مغادرة آلاف الإيرانيين العاصمة ، وذلك بعد دعوة الرئيس الأميركي إلى إخلائها في منشور على منصة تروث سوشيال.وقال إنه كان ينبغي على توقيع اتفاق نووي مع ، مشددا على أنه لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي.في ظل تصاعد حدة التهديدات المتبادلة بين وإيران، شهدت طهران مشاهد غير مسبوقة، تمثلت في تدفق كثيف للمدنيين الهاربين من المدينة، بالتزامن مع تلويح إسرائيل بضربات جديدة قد تكون "أشد وأوسع" من الهجوم الجوي الذي نفذته مؤخرا.