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عربي-دولي

بالصور... نزوح جماعي للإيرانيين من طهران بعد تهديدات ترامب

Lebanon 24
18-06-2025 | 01:20
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انتشرت مقاطع مصورة تظهر مغادرة آلاف الإيرانيين العاصمة طهران، وذلك بعد دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إخلائها في منشور على منصة تروث سوشيال.
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وقال ترامب إنه كان ينبغي على إيران توقيع اتفاق نووي مع الولايات المتحدة، مشددا على أنه لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي.

في ظل تصاعد حدة التهديدات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، شهدت العاصمة الإيرانية طهران مشاهد غير مسبوقة، تمثلت في تدفق كثيف للمدنيين الهاربين من المدينة، بالتزامن مع تلويح إسرائيل بضربات جديدة قد تكون "أشد وأوسع" من الهجوم الجوي الذي نفذته مؤخرا.














































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