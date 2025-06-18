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غوتيريش: لتحقيق مستقل في مجازر توزيع المساعدات بغزة

Lebanon 24
18-06-2025 | 01:59
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أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، أن مقتل وإصابة مدنيين بجنوب قطاع غزة أثناء سعيهم للحصول على الغذاء أمر “غير مقبول”، ودعا إلى تحقيق “فوري ومستقل” بشأن ذلك.
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جاء ذلك في تصريحات لنائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، خلال مؤتمره الصحفي اليومي في جنيف، وفق ما ذكره موقع “أخبار الأمم المتحدة”.

وصباح الثلاثاء، ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة مروعة بحق منتظري المساعدات على “دوار التحلية” بمحافظة خان يونس جنوب القطاع، أسفرت عن اسشتهاد 51 فلسطينيا وإصابة أكثر من 200 بينهم 20 بحالة خطرة، وفق وزارة الصحة بغزة.
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