غوتيريش: لتحقيق مستقل في مجازر توزيع المساعدات بغزة

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أكد ، الثلاثاء، أن مقتل وإصابة مدنيين بجنوب أثناء سعيهم للحصول على الغذاء أمر “غير مقبول”، ودعا إلى تحقيق “فوري ومستقل” بشأن ذلك.جاء ذلك في تصريحات لنائب المتحدث باسم للأمم المتحدة، ، خلال مؤتمره الصحفي اليومي في ، وفق ما ذكره موقع “ الأمم المتحدة”.وصباح الثلاثاء، ارتكب الجيش مجزرة مروعة بحق منتظري المساعدات على “دوار التحلية” بمحافظة جنوب القطاع، أسفرت عن اسشتهاد 51 فلسطينيا وإصابة أكثر من 200 بينهم 20 بحالة خطرة، وفق بغزة.