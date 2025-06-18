ماذا كشف "ChatGPT" عن موعد نهاية حرب إيران - إسرائيل؟

وسط استمرار الحرب بين وإيران، يدخلُ "ChatGPT" على الخط لتقديم توقعاته بشأن مدى إمكانية استمرار الصراع القائم حالياً.

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سؤال واحد وجهناه لـ"ChatGPT": "متى ستنتهي الحرب بين إسرائيل وإيران"، فكان الردّ على النحو التالي: "لا توجد إجابة مؤكدة أو نهائية عن موعد أو كيفية انتهاء الحرب بين إسرائيل وإيران، لأنَّ الصراع بين الطرفين ليس حرباً تقليدية مباشرة بل هو صراع مُعقد ومتعدد الأبعاد يشمل حرباً ظل استخباراتية (اغتيالات، هجمات سيبرانية)، صراعٌ بالوكالة عبر جماعات مثل في وأخرى في واليمن".

يرى "ChatGPT" أنَّ الصراع القائم أيضاً يتصل بـ"توترات نووية مُرتبطة ببرنامج "، إلا أنه في الوقت نفسه، طرح سيناريوهات مُمكنة لنهاية الصراع وهي على النحو التالي:

1- تسوية دبلوماسية شاملة:

قد تحدث إذا تم توقيع اتفاق نووي شامل جديد بين إيران والدول الكبرى، يحد من الطموحات النووية لإيران ويضمن أمن إسرائيل. مع ذلك، فإن هذا الأمر يتطلبُ ضمانات إقليميَّة وتفاهمات أميركية - إيرانية.

2- حرب شاملة ثم وقف لإطلاق النار:

وهي تشمل تصعيداً عسكرياً كبيراً قد يؤدي إلى حرب مفتوحة في المنطقة، وقد تشمل "حزب الله" في لبنان، على أن يعقب ذلك وقف لإطلاق النار بعد خسائر بشرية ومادية كبيرة، من دون وجود أي حسمٍ كامل لصالح أي طرف.

3- استمرار "حرب الاستنزاف":

هذا هو السيناريو القائم حالياً: لا حرب شاملة ولا سلام، بل استمرار لضربات جوية وهجمات إلكترونية ومواجهات غير مباشرة.

4- تغيير في النظام السياسي في أحد البلدين:

إذا حصل تغيير جذري في القيادة السياسية في إيران أو إسرائيل، قد يتغير مسار العلاقات بشكل مفاجئ.

وفق "ChatGPT"، فإنه لا توجد مؤشرات حاسمة على قرب نهاية الصراع الذي قد يستمرّ لسنوات آتية طالما بقيت المصالح والأيديولوجيات المتضاربة قائمة، خصوصاً في ظل ضعف الحلول الإقليمية.

أيضاً، يقول الذكاء الإصطناعي إنَّ "النهاية قد تأتي إما بتفاهم دولي كبير أو بصدام دموي يؤدي إلى تهدئة مؤقتة".