Advertisement

خاص

ماذا كشف "ChatGPT" عن موعد نهاية حرب إيران - إسرائيل؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
18-06-2025 | 04:15
A-
A+

Doc-P-1378086-638858420242151473.jpg
Doc-P-1378086-638858420242151473.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وسط استمرار الحرب بين إسرائيل وإيران، يدخلُ "ChatGPT" على الخط لتقديم توقعاته بشأن مدى إمكانية استمرار الصراع القائم حالياً.
Advertisement
 
سؤال واحد وجهناه لـ"ChatGPT": "متى ستنتهي الحرب بين إسرائيل وإيران"، فكان الردّ على النحو التالي: "لا توجد إجابة مؤكدة أو نهائية عن موعد أو كيفية انتهاء الحرب بين إسرائيل وإيران، لأنَّ الصراع بين الطرفين ليس حرباً تقليدية مباشرة بل هو صراع مُعقد ومتعدد الأبعاد يشمل حرباً ظل استخباراتية (اغتيالات، هجمات سيبرانية)، صراعٌ بالوكالة عبر جماعات مثل حزب الله في لبنان وأخرى في العراق واليمن".
 
يرى "ChatGPT" أنَّ الصراع القائم أيضاً يتصل بـ"توترات نووية مُرتبطة ببرنامج إيران النووي"، إلا أنه في الوقت نفسه، طرح سيناريوهات مُمكنة لنهاية الصراع وهي على النحو التالي: 
 
1- تسوية دبلوماسية شاملة:
 
قد تحدث إذا تم توقيع اتفاق نووي شامل جديد بين إيران والدول الكبرى، يحد من الطموحات النووية لإيران ويضمن أمن إسرائيل. مع ذلك، فإن هذا الأمر  يتطلبُ ضمانات إقليميَّة وتفاهمات أميركية - إيرانية.
 
2- حرب شاملة ثم وقف لإطلاق النار: 
 
وهي تشمل تصعيداً عسكرياً كبيراً قد يؤدي إلى حرب مفتوحة في المنطقة، وقد تشمل "حزب الله" في لبنان، على أن يعقب ذلك وقف لإطلاق النار بعد خسائر بشرية ومادية كبيرة، من دون وجود أي حسمٍ كامل لصالح أي طرف.
 
3- استمرار "حرب الاستنزاف":
 
هذا هو السيناريو القائم حالياً: لا حرب شاملة ولا سلام، بل استمرار لضربات جوية وهجمات إلكترونية ومواجهات غير مباشرة.
 
4- تغيير في النظام السياسي في أحد البلدين:
 
إذا حصل تغيير جذري في القيادة السياسية في إيران أو إسرائيل، قد يتغير مسار العلاقات بشكل مفاجئ.
 
وفق "ChatGPT"، فإنه لا توجد مؤشرات حاسمة على قرب نهاية الصراع الذي قد يستمرّ لسنوات آتية طالما بقيت المصالح والأيديولوجيات المتضاربة قائمة، خصوصاً في ظل ضعف الحلول الإقليمية.
 
أيضاً، يقول الذكاء الإصطناعي إنَّ "النهاية قد تأتي إما بتفاهم دولي كبير أو بصدام دموي يؤدي إلى تهدئة مؤقتة".
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
اليونيفيل: مجلس الأمن هو من سيحدد موعد نهاية مهمتنا بجنوب لبنان (العربية)
lebanon 24
18/06/2025 13:17:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بشكل رسمي.. هذا موعد نهاية عقد زيزو
lebanon 24
18/06/2025 13:17:13 Lebanon 24 Lebanon 24
شبكة CBS عن ترامب: نريد نهاية حقيقية للمشكلة النووية مع إيران
lebanon 24
18/06/2025 13:17:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... أدرعي يزعم كشف خطة إيران لتدمير إسرائيل
lebanon 24
18/06/2025 13:17:13 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

عربي-دولي

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:00 | 2025-06-18
05:59 | 2025-06-18
05:51 | 2025-06-18
05:45 | 2025-06-18
05:45 | 2025-06-18
05:21 | 2025-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24