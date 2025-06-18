بشكل عاجل.. سحب عبوات شوكولا شائعة من الأسواق

أعلنت سلسلة متاجر Meijer الأميركية سحب عدد من عبوات شوكولا اللوز الداكنة من العلامة التجارية "فريدريك"، بعد اكتشاف وجود مكوّن غير مدرج على الملصق قد يشكّل خطرا على المستهلكين.

وجاء القرار بعدما أبلغ أحد العملاء عن احتواء المنتج على كاجو مغطى بالشوكولا، رغم عدم ذكر ذلك ضمن المكونات. ويمثل هذا الأمر تهديدا صحيا حقيقيا لمن يعانون من حساسية المكسرات، وقد يؤدي إلى ردود فعل تحسسية شديدة تصل إلى الوفاة.

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ويشمل السحب نوعين من المنتجات:



شوكولا اللوز الداكنة (12 أونصة) من علامة "فريدريك باي ماير"، بتاريخ صلاحية 7 و28 2026، برمز UPC: ‏7-08820-68730-1



شوكولا اللوز الداكنة (عبوة من 8 قطع، 1.5 أونصة)، بتاريخ صلاحية 5 مايو 2026، برمز UPC: ‏7-19283-11923-0

وأكدت والدواء الأميركية (FDA) أن هذا النوع من الأخطاء التصنيعية يصنّف ضمن "السحب من الفئة الأولى"، وهو الأكثر خطورة، نظرا لاحتمال تسببه في أعراض صحية حادة أو حتى الوفاة لدى الأفراد المصابين بالحساسية من الكاجو. ولم تسجّل حتى الآن أي إصابات أو حالات مرضية ناتجة عن المنتج. (روسيا اليوم)