تايوان تبدأ تجارب بحرية لغواصتها الأولى ضمن مشروع محلي استراتيجي

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أعلنت شركة التايوانية "سي. إس. بي. سي. كوربورايشن (CSBC Corp) اليوم الأربعاء أنها بدأت التجارب البحرية لأول غواصة محلية الصنع، في وقت تسعى تايوان إلى تعزيز قدراتها العسكرية لمواجهة أي هجوم صيني محتمل.وقالت الشركة في بيان إن الغواصة أتمّت بنجاح المرحلة الأولى من الاختبار الثلاثاء، حيث أجرت "اختبار الملاحة العائمة".وأضافت أن "سي بي اس كوربورايشن ستواصل تعديل كل نظام وتحسينه بناء على نتائج الاختبارات، وستنتقل إلى المرحلة التالية من اختبارات الغوص تحت الماء". (العربية)