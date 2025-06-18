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عربي-دولي
تايوان تبدأ تجارب بحرية لغواصتها الأولى ضمن مشروع محلي استراتيجي
Lebanon 24
18-06-2025
|
07:25
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أعلنت شركة
بناء السفن
التايوانية "سي. إس. بي. سي. كوربورايشن (CSBC Corp) اليوم الأربعاء أنها بدأت التجارب البحرية لأول غواصة محلية الصنع، في وقت تسعى تايوان إلى تعزيز قدراتها العسكرية لمواجهة أي هجوم صيني محتمل.
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وقالت الشركة في بيان إن الغواصة أتمّت بنجاح المرحلة الأولى من الاختبار الثلاثاء، حيث أجرت "اختبار الملاحة العائمة".
وأضافت أن "سي بي اس كوربورايشن ستواصل تعديل كل نظام وتحسينه بناء على نتائج الاختبارات، وستنتقل إلى المرحلة التالية من اختبارات الغوص تحت الماء". (العربية)
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