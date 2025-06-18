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عربي-دولي
أمرٌ حدث قبل "الكارثة"... إليكم ما حصل قبل تحطم الطائرة الهنديّة
Lebanon 24
18-06-2025
|
07:15
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كشفت تحقيقات أولية في حادث تحطم طائرة "آير إنديا" الرحلة رقم 171 أن نظام الطاقة الطارئة في الطائرة، المعروف بـ"توربين الهواء العكسي" (RAT)، ربما كان نشطا لحظة الحادث، في مؤشر محتمل على تعطل المحركات أو النظام الهيدروليكي قبيل الكارثة، حسب صحيفة "
وول ستريت جورنال
" الأميركية.
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ويركز التحقيق الذي لا يزال جاريا، على أسباب تشغيل هذا النظام، الذي يستخدم في حالات فقدان الطاقة الكهربائية الناتجة عن فشل المحركات أو ضعف ضغط الأنظمة الهيدروليكية الثلاثة.
ويعد تفعيل نظام الـRAT أثناء الطيران أمرا نادر الحدوث ويشير غالبا إلى خلل كبير في أنظمة الطائرة الأساسية.
ويمكن للطيارين تشغيل التوربين يدويا عند الحاجة، وأكثر الحالات شيوعا هي عندما يظن الطيار أن كلا المحركين تعطلا، بحسب مستشار سلامة الطيران من
الولايات المتحدة
،
أنتوني
بريكهوس.
وأشار إلى أن فشل المحركات قد يحدث لأسباب متعددة، مثل اصطدام الطيور أو مشاكل في الوقود.
وقال بريكهوس: "في الطيران التجاري، فإن تعطل المحركين معا أمر نادر للغاية".
وأضاف: "محركاتنا اليوم أكثر كفاءة وموثوقية من أي وقت مضى".
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ"
وول ستريت
جورنال"، فإن الطائرة وصلت إلى ارتفاع 625 قدما فقط بعد الإقلاع من مطار أحمد آباد، قبل أن تتوقف عن إرسال بياناتها بعد 50 ثانية، رغم الأجواء الصافية، ما يعزز فرضية حدوث عطل مفاجئ. كما فشل طاقم المراقبة الجوية في التواصل مع الطيارين بعد تلقي نداء استغاثة. (سكاي نيوز عربية)
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