وزير الدفاع الإسرائيلي: سيعاد فتح الأنشطة الاقتصادية تدريجياً

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قال ، اليوم (الأربعاء)، إن ستخفف تدريجياً القيود الأمنية في بعض أنحاء البلاد وستعيد فتح الأنشطة الاقتصادية، حتى مع استمرار الحملة العسكرية على .وأعلن الجيش الإسرائيلي تخفيف تعليمات في بعض المناطق اعتباراً من السادسة مساء اليوم بالتوقيت المحلي. (الشرق الأوسط)