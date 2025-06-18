Advertisement

إقتصاد

وزير الدفاع الإسرائيلي: سيعاد فتح الأنشطة الاقتصادية تدريجياً

Lebanon 24
18-06-2025 | 08:45
A-
A+
Doc-P-1378222-638858580269022433.jpg
Doc-P-1378222-638858580269022433.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم (الأربعاء)، إن إسرائيل ستخفف تدريجياً القيود الأمنية في بعض أنحاء البلاد وستعيد فتح الأنشطة الاقتصادية، حتى مع استمرار الحملة العسكرية على إيران.
Advertisement

وأعلن الجيش الإسرائيلي تخفيف تعليمات الجبهة الداخلية في بعض المناطق اعتباراً من السادسة مساء اليوم بالتوقيت المحلي. (الشرق الأوسط)
مواضيع ذات صلة
وزير دفاع إسرائيل: سيعاد فتح الأنشطة الاقتصادية تدريحيا
lebanon 24
18/06/2025 19:35:57 Lebanon 24 Lebanon 24
سويسرا تدرس فتح تحقيق ضد أنشطة مؤسسة إغاثة غزة المدعومة من أميركا وإسرائيل
lebanon 24
18/06/2025 19:35:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الخطوط الجوية السورية تعلن استئناف تشغيل رحلاتها تدريجيا
lebanon 24
18/06/2025 19:35:57 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: إسرائيل حاولت خلال السنوات الماضية أن تقضم فلسطين تدريجياً
lebanon 24
18/06/2025 19:35:57 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:35 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:25 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:01 | 2025-06-18
12:23 | 2025-06-18
12:15 | 2025-06-18
12:01 | 2025-06-18
12:00 | 2025-06-18
11:57 | 2025-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24