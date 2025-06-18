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عربي-دولي
في إيران.. تفكيك شبكة سيبرانية عميلة للموساد
Lebanon 24
18-06-2025
|
10:11
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أعلن
الحرس الثوري الإيراني
أن جهاز الاستخبارات التابع له تمكن من تفكيك شبكة سيبرانية عميلة تابعة لجهاز الاستخبارات
الإسرائيلي
"
الموساد
".
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وأعلنت العلاقات العامة لفيلق "
أبو الفضل العباس
" التابع للحرس الثوري في محافظة لرستان غرب
إيران
عن اعتقال 5 عناصر ناشطة في شبكة سيبرانية عميلة لجهاز "الموساد" في مدن خرم آباد وبروجرد ودورود.
وقالت إنه إثر الاجراءات الهادفة والجهادية لجهاز استخبارات
الحرس الثوري
في لرستان، تم تحديد واعتقال 5 عناصر ناشطة في الأجواء الافتراضية في سياق تحقيق أهداف جهاز "الموساد".
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