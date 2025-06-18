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عربي-دولي

في إيران.. تفكيك شبكة سيبرانية عميلة للموساد

Lebanon 24
18-06-2025 | 10:11
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أعلن الحرس الثوري الإيراني أن جهاز الاستخبارات التابع له تمكن من تفكيك شبكة سيبرانية عميلة تابعة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".
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وأعلنت العلاقات العامة لفيلق "أبو الفضل العباس" التابع للحرس الثوري في محافظة لرستان غرب إيران عن اعتقال 5 عناصر ناشطة في شبكة سيبرانية عميلة لجهاز "الموساد" في مدن خرم ‌آباد وبروجرد ودورود.

وقالت إنه إثر الاجراءات الهادفة والجهادية لجهاز استخبارات الحرس الثوري في لرستان، تم تحديد واعتقال 5 عناصر ناشطة في الأجواء الافتراضية في سياق تحقيق أهداف جهاز "الموساد".
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