في إيران.. تفكيك شبكة سيبرانية عميلة للموساد

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أعلن أن جهاز الاستخبارات التابع له تمكن من تفكيك شبكة سيبرانية عميلة تابعة لجهاز الاستخبارات " ".وأعلنت العلاقات العامة لفيلق " " التابع للحرس الثوري في محافظة لرستان غرب عن اعتقال 5 عناصر ناشطة في شبكة سيبرانية عميلة لجهاز "الموساد" في مدن خرم ‌آباد وبروجرد ودورود.وقالت إنه إثر الاجراءات الهادفة والجهادية لجهاز استخبارات في لرستان، تم تحديد واعتقال 5 عناصر ناشطة في الأجواء الافتراضية في سياق تحقيق أهداف جهاز "الموساد".