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عربي-دولي
شاحنة عسكرية أميركية سحبت امرأة على الطريق وقتلتها.. ما علاقة ترامب؟
Lebanon 24
18-06-2025
|
11:40
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لقيت امرأة تبلغ من العمر 39 عامًا مصرعها، مساء الإثنين، بعد أن صدمتها شاحنة كانت تنقل دبابة ضمن قافلة معدات عسكرية تابعة لاحتفالات الذكرى الـ250 لتأسيس الجيش الأميركي في العاصمة
واشنطن
، وذلك خلال إحياء عيد ميلاد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
.
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وأفاد مصدر أمني لقناة "News4" أن الحادث وقع خلال عملية نقل المعدات من موقع
العرض
العسكري في الـ"
ناشيونال مول
"، دون أن يتضح ما إذا كانت الشاحنة العسكرية هي المسؤولة المباشرة عن الحادث. ولم يتم توجيه أي اتهامات حتى الآن.
وتم التعرف على الضحية على أنها
سييرا
نيكول
سميث
، وفق ما أعلنت شرطة العاصمة.
السلطات الأمنية
وخدمات الطوارئ استجابت لبلاغ حول حادث دهس وقع عند تقاطع
شارع نيويورك
وطريق بلادنسبيرغ
شمال شرق
المدينة، حوالي الساعة 9:30 مساءً. ورغم محاولات الإنقاذ، أُعلنت وفاة سميث في مكان الحادث.
وبحسب التحقيقات الأولية، هرعت سميث إلى الطريق وارتطمت بالأرض، لتسقط مباشرة تحت عجلات شاحنة نصف مقطورة. وتشير الشرطة إلى أنها سُحبت لعدة مبانٍ قبل أن تُنتشل من تحت الشاحنة بواسطة سيارة من نوع "شيفروليه سوبربان" كانت تسير خلفها.
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