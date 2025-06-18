شاحنة عسكرية أميركية سحبت امرأة على الطريق وقتلتها.. ما علاقة ترامب؟

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لقيت امرأة تبلغ من العمر 39 عامًا مصرعها، مساء الإثنين، بعد أن صدمتها شاحنة كانت تنقل دبابة ضمن قافلة معدات عسكرية تابعة لاحتفالات الذكرى الـ250 لتأسيس الجيش الأميركي في العاصمة ، وذلك خلال إحياء عيد ميلاد الرئيس الأميركي .وأفاد مصدر أمني لقناة "News4" أن الحادث وقع خلال عملية نقل المعدات من موقع العسكري في الـ" "، دون أن يتضح ما إذا كانت الشاحنة العسكرية هي المسؤولة المباشرة عن الحادث. ولم يتم توجيه أي اتهامات حتى الآن.وتم التعرف على الضحية على أنها نيكول ، وفق ما أعلنت شرطة العاصمة.وخدمات الطوارئ استجابت لبلاغ حول حادث دهس وقع عند تقاطع وطريق بلادنسبيرغ المدينة، حوالي الساعة 9:30 مساءً. ورغم محاولات الإنقاذ، أُعلنت وفاة سميث في مكان الحادث.وبحسب التحقيقات الأولية، هرعت سميث إلى الطريق وارتطمت بالأرض، لتسقط مباشرة تحت عجلات شاحنة نصف مقطورة. وتشير الشرطة إلى أنها سُحبت لعدة مبانٍ قبل أن تُنتشل من تحت الشاحنة بواسطة سيارة من نوع "شيفروليه سوبربان" كانت تسير خلفها.