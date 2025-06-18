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عربي-دولي
وسط استمرار القتال.. دول أوروبية تُجلي مئات من رعاياها من إسرائيل
Lebanon 24
18-06-2025
|
11:57
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أعلنت وزارات خارجية في دول أوروبية عدة، الأربعاء، إعادة المئات من مواطنيها من
إسرائيل
مع احتدام الصراع مع
إيران
.
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قال الناطق باسم
وزارة الخارجية
الألمانية
كريستيان فاغنر، إنه من المتوقع أن تنقل
ألمانيا
نحو 200 شخص عبر رحلة تجارية مستأجرة من
الأردن
.
وأشار إلى أن رحلة ثانية من عمّان مقرَّرة الخميس.
وفي روما، قال
وزير الخارجية
الإيطالي
أنطونيو تاياني، إن روما وفَّرت رحلات جوية للمواطنين الإيطاليين الراغبين في مغادرة إسرائيل.
وأعلنت
اليونان
أنها أعادت 105 من مواطنيها، بالإضافة إلى عدد من الأجانب. وقالت في بيان: "نُقل العائدون إلى أثينا من شرم الشيخ في مصر على متن طائرات من طراز سي-130 وسي-27 تابعة لسلاح الجو اليوناني".
وإلى جانب الرعايا اليونانيين وعائلاتهم، كان على متن الرحلة مواطنون من ألبانيا والنمسا وبلجيكا وبلغاريا وقبرص وفرنسا وألمانيا وجورجيا والمجر وإيطاليا وليتوانيا ورومانيا والسويد وسويسرا والولايات المتحدة.
وقال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، عبر منصة "إكس"، إن دفعة أولى من البولنديين تمكنوا من العودة إلى وطنهم، ومن المقرر أن تنطلق رحلة أخرى، الخميس، للغاية عينها.
وفي صوفيا، هبطت طائرة خاصة، ليل الثلاثاء - الأربعاء، على متنها 148 شخصاً تم إجلاؤهم من إسرائيل، من بينهم 89 بلغارياً. (الشرق الاوسط)
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