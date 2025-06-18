لتنسيق المواقف.. العراق يدعو لاجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب

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دعا حسين، يوم الأربعاء، إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب.وذكرت الخارجية في بيان أن "وزير الخارجية تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره المصري لبحث آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، لاسيما التغيرات التي طرأت على مجرى الحرب الدائرة ضد الجمهورية الإسلامية وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة".وفي هذا السياق وبصفته رئيس الحالية للقمة العربية، دعا وزير الخارجية فؤاد حسين إلى "عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، على هامش اجتماع الإسلامي المقرر انعقاده في مدينة إسطنبول مطلع الأسبوع المقبل".وأفادت الخارجية بأن الاجتماع الطارئ يهدف إلى تنسيق المواقف العربية إزاء التطورات المتسارعة ومواجهة التحديات الراهنة بروح جماعية ومسؤولة.