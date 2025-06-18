"تسلل إلى كاميرات المراقبة".. هذا ما ستشهده إسرائيل

ذكرت صحيفة " " ، اليوم الأربعاء، أن للكنيست وافقت على مشروع قانون لتوسيع الصلاحيات الممنوحة للجيش الإسرائيلي وجهاز " " لاختراق أجهزة حاسوب مستخدمة لتشغيل كاميرا ثابتة وإجراء مختلفة عليها لأغراض أمنية.

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وتأتي هذه الخطوة في ضوء استمرار القتال المُندلع بين وإسرائيل منذ يوم الجمعة الماضي، حيث يتبادل الطرفان القصف المتبادل.