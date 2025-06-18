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عربي-دولي

"تسلل إلى كاميرات المراقبة".. هذا ما ستشهده إسرائيل

Lebanon 24
18-06-2025 | 14:20
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ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي وافقت على مشروع قانون لتوسيع الصلاحيات الممنوحة للجيش الإسرائيلي وجهاز "الشاباك" لاختراق أجهزة حاسوب مستخدمة لتشغيل كاميرا ثابتة وإجراء مختلفة عليها لأغراض أمنية.
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وتأتي هذه الخطوة في ضوء استمرار القتال المُندلع بين إيران وإسرائيل منذ يوم الجمعة الماضي، حيث يتبادل الطرفان القصف المتبادل.
 
 
 
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