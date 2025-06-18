آخر تصريح لترامب.. هذا ما قاله عن ضربة إيران و "سقوط النظام"

أعلن الرئيس الأميركي ، اليوم الأربعاء، أنه لم يتخذ قراراً نهائياً بشأن المشاركة في ضرب ، مشيراً إلى أن "لديه بعض الأفكار" التي لم يوضح تفاصيلها.

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وفي تصريح له، اليوم الأربعاء، قال : "سيكون لدينا اجتماع خلال ساعة بشأن إيران وإسرائيل وأي شيء يمكن أن يحدث، كما أن سقوط النظام الحالي في إيران قد يحصل".

واعتبر ترامب أن " تقوم بعملٍ جيد" من خلال عملياتها ضد إيران، وقال: "لا نريد أن ننخرط في حرب مع إيران ويجب على الأخيرة ألا تمتلك سلاحاً نووياً".

وتابع: "بحث الملف على بعد أسابيع من امتلاك سلاح نووي، واعتقد أن التوصل إلى اتفاق أصبح أبعد".