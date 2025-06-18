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عربي-دولي

آخر تصريح لترامب.. هذا ما قاله عن ضربة إيران و "سقوط النظام"

Lebanon 24
18-06-2025 | 15:28
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه لم يتخذ قراراً نهائياً بشأن المشاركة في ضرب إيران، مشيراً إلى أن "لديه بعض الأفكار" التي لم يوضح تفاصيلها.
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وفي تصريح له، اليوم الأربعاء، قال ترامب: "سيكون لدينا اجتماع خلال ساعة بشأن إيران وإسرائيل وأي شيء يمكن أن يحدث، كما أن سقوط النظام الحالي في إيران قد يحصل".
 
واعتبر ترامب أن "إسرائيل تقوم بعملٍ جيد" من خلال عملياتها ضد إيران، وقال: "لا نريد أن ننخرط في حرب مع إيران ويجب على الأخيرة ألا تمتلك سلاحاً نووياً".
 
وتابع: "بحث الملف الإيراني على بعد أسابيع من امتلاك سلاح نووي، واعتقد أن التوصل إلى اتفاق أصبح أبعد".
 
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