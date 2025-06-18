الحرس الثوري: صواريخنا لن تسمح بلحظة راحة للإسرائيليين

أعلن العقيد إيمان تاجيك، المتحدث باسم عملية "الوعد الصادق 3"، أن "صواريخ المدوية لن تسمح لسكان بالبقاء لحظة واحدة خارج الملاجئ".

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وأضاف تاجيك أن "الموجة الثانية عشرة من عملية الوعد الصادق 3 انطلقت بإطلاق صواريخ سجيل بعيدة المدى وثنائية المراحل"، لافتًا إلى أن " حذّر من أن أبواب الجحيم قد فُتحت".



وأكد أن "القوات ، وبدعم من الشعب، سبق أن دمّرت منظومات الدفاع الجوي للجيش ، فيما تتعرض سماء الأراضي المحتلة حاليًا لهجمات متواصلة من الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية".



وأشار المتحدث إلى أن "الضربات ستتواصل بشكل مركز، حيث جرى أمس استهداف مقري وأمان"، مؤكدًا أن "صواريخ لن تسمح للإسرائيليين بالخروج من الملاجئ، وقد مرت أيام منذ أن رأوا الشمس".



وختم بالقول: "الضربات تجبر السكان على خيارين: إما البقاء في جحيم الملاجئ، أو مغادرة الأراضي المحتلة في أسرع وقت لإنقاذ حياتهم".



وكان الحرس الثوري قد استخدم مساء اليوم للمرة الأولى صواريخ "سجيل" البعيدة المدى، التي يصل مداها إلى 2000 كيلومتر، في هجماته على إسرائيل، فيما لا تزال المواجهات بين الطرفين مستمرة، وسط تقارير عن دمار غير مسبوق خلفته الصواريخ الإيرانية في العمق الإسرائيلي. (روسيا اليوم)