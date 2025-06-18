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عربي-دولي
الحرس الثوري: صواريخنا لن تسمح بلحظة راحة للإسرائيليين
Lebanon 24
18-06-2025
|
15:54
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أعلن العقيد إيمان تاجيك، المتحدث باسم عملية "الوعد الصادق 3"، أن "صواريخ
الحرس الثوري الإيراني
المدوية لن تسمح لسكان
إسرائيل
بالبقاء لحظة واحدة خارج الملاجئ".
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وأضاف تاجيك أن "الموجة الثانية عشرة من عملية الوعد الصادق 3 انطلقت بإطلاق صواريخ سجيل بعيدة المدى وثنائية المراحل"، لافتًا إلى أن "
قائد الحرس الثوري
حذّر من أن أبواب الجحيم قد فُتحت".
وأكد أن "القوات
الإيرانية
، وبدعم من الشعب، سبق أن دمّرت منظومات الدفاع الجوي للجيش
الإسرائيلي
، فيما تتعرض سماء الأراضي المحتلة حاليًا لهجمات متواصلة من الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية".
وأشار المتحدث إلى أن "الضربات ستتواصل بشكل مركز، حيث جرى أمس استهداف مقري
الموساد
وأمان"، مؤكدًا أن "صواريخ
الحرس الثوري
لن تسمح للإسرائيليين بالخروج من الملاجئ، وقد مرت أيام منذ أن رأوا الشمس".
وختم بالقول: "الضربات تجبر السكان على خيارين: إما البقاء في جحيم الملاجئ، أو مغادرة الأراضي المحتلة في أسرع وقت لإنقاذ حياتهم".
وكان الحرس الثوري
الإيراني
قد استخدم مساء اليوم للمرة الأولى صواريخ "سجيل" البعيدة المدى، التي يصل مداها إلى 2000 كيلومتر، في هجماته على إسرائيل، فيما لا تزال المواجهات بين الطرفين مستمرة، وسط تقارير عن دمار غير مسبوق خلفته الصواريخ الإيرانية في العمق الإسرائيلي. (روسيا اليوم)
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