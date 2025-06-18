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عربي-دولي

الصين تشرع بإجلاء مواطنيها من إسرائيل عبر هذه الدولة العربية

Lebanon 24
18-06-2025 | 23:03
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قالت السفارة الصينية لدى إسرائيل في إشعار إنها ستساعد المواطنين الصينيين الراغبين في الرحيل على المغادرة على دفعات ابتداء من يوم الجمعة.
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وسيجري إجلاء الرعايا الصينيين عبر معبر طابا الحدودي مع مصر بالحافلات، على بعد حوالي 360 كيلومترا من تل أبيب.

وحذرت السفارة من أن "الصراع الإسرائيلي الإيراني يتصاعد، مع تزايد عدد القتلى، ولا يُمكن استبعاد احتمال تفاقمه".

وأضافت السفارة: "هناك حالة ضبابية بشأن الوضع مع استمرار تصاعد الصراع وارتفاع عدد القتلى".
 
وكانت السفارة الصينية في طهران قد حثت مواطنيها على مغادرة البلاد عبر المعابر البرية، في أسرع وقت ممكن، مع تصاعد الخطر من الضربات الإسرائيلية. (سكاي نيوز عربية) 
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