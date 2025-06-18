الصين تشرع بإجلاء مواطنيها من إسرائيل عبر هذه الدولة العربية

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قالت لدى في إشعار إنها ستساعد المواطنين الصينيين الراغبين في الرحيل على المغادرة على دفعات ابتداء من يوم الجمعة.وسيجري إجلاء الرعايا الصينيين عبر معبر طابا الحدودي مع مصر بالحافلات، على بعد حوالي 360 كيلومترا من .وحذرت السفارة من أن "الصراع يتصاعد، مع تزايد عدد القتلى، ولا يُمكن استبعاد احتمال تفاقمه".وأضافت السفارة: "هناك حالة ضبابية بشأن الوضع مع استمرار تصاعد الصراع وارتفاع عدد القتلى".