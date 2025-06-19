هجوم إيراني عنيف على تل أبيب.. موجة صواريخ تسببت بدمار كبير (فيديو)

دخل التصعيد بين وإسرائيل يومه السابع، مع اتساع غير مسبوق في نطاق المواجهة وتحول نوعي في طبيعة الضربات المتبادلة.واستهلت اليوم بهجوم وصفه مراقبون بـ"الأكبر خلال 48 ساعة"، من حيث الكثافة والاتساع الجغرافي والتأثير، إذ أطلقت بين 20 و30 صاروخًا باتجاه الأراضي ، وفق ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية.ودوّت صافرات الإنذار من جنوبًا حتى حيفا شمالًا، بينما سقطت أربعة صواريخ داخل ، ثلاثة منها في منطقة الكبرى (تل أبيب، رامات جان، وحولون)، وصاروخ رابع في منطقة النقب.القناة الإسرائيلية 12 أفادت بوقوع إصابة مباشرة لمبنى في وسط البلاد، مع أضرار لحقت بأربعة مبان قريبة من موقع الحادث.في حين أكدت تلقيها بلاغات عن تساقط مواد متفجرة في ثلاثة مواقع رئيسية ضمن منطقة لواء تل أبيب، دون ورود تقارير عن إصابات بشرية حتى الآن، رغم تسجيل أضرار مادية في الممتلكات.في الجنوب، أعلنت إصابة مستشفى"سوروكا" في بئر السبع، ما يعكس اتساع نطاق الأهداف المستهدفة وطبيعتها الحساسة.وكتبت الوزارة على حسابها في "إكس": "مستشفى سوروكا في بئر السبع في جنوب إسرائيل أصيب إصابة مباشرة. التفاصيل تتبع".وأشار متحدث باسم المستشفى إلى "تضرر المستشفى وأضرار واسعة في مناطق مختلفة". مضيفا "نقيم الأضرار راهنا بما في ذلك الإصابات. نطلب من المواطنين عدم المجيء إلى المستشفى في الوقت الراهن".وبلغت مواقع السقوط أربعة: ثلاثة منها في مركز البلاد، وواحد في الجنوب، مع الإشارة إلى وقوع أضرار متفاوتة.إسرائيليون يتفقدون الدمار في موقع هجوم صاروخي إيراني بتل أبيبوحتى لحظة كتابة هذه السطور، لم يصدر أي إعلان رسمي بشأن طبيعة المواقع الأخرى التي استُهدفت بشكل دقيق، وسط حالة من الترقب لاحتمالات رد إسرائيلي إضافي على إيران، في وقت تتسارع فيه تطورات المشهد الميداني والسياسي على حد سواء.ووفق ما طالعته " الإخبارية" في صحيفة "إسرائيل هيوم"، أسفر القصف اليوم عن وقوع 50 إصابة بين المواطنين، توزعت كالتالي:إصابة 10 أشخاص في حولون، بينهم اثنان إصابتهما خطيرة وآخر، والبقية طفيفة.إصابة 16 شخصا بجروح طفيفة في رمات غان، وإصابات أخرى في مناطق مختلفة.وفي تل أبيب، تم إجلاء في حالة خفيفة بعد اندلاع حريق في منطقة الهجوم.