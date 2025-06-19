إيران تؤكد: إسرائيل هاجمت مفاعل آراك النووي

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أكد التلفزيون الرسمي ، الخميس، أن هاجمت مفاعل آراك الذي يعمل بالماء الثقيل.وفي وقت سابق، حذر الجيش المدنيين من البقاء في محيط مفاعل آراك للماء الثقيل الواقع في ، داعية إلى إخلاء المنطقة. (سكاي نيوز عربية)