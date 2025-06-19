المستشار السياسي السابق لترامب يحذر من هجوم أميركي على إيران

حذر المستشار السياسي السابق للرئيس الأميركي من أن شن عملية عسكرية أميركية ضد قد يكون مكلفا للولايات المتحدة بقدر غزو عام 2003.

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وفي تصريحات أدلى بها خلال لقاء مع صحفيين في ، قال ، الذي يدير البودكاست المحافظ الشهير "غرفة الحرب"، إن أي تدخل عسكري جديد سيؤدي إلى تمزيق من الداخل، داعيا إلى عدم تكرار أخطاء الماضي.



وأضاف: "يجب ألا نخوض حربا جديدة في ، ودعوا تنهي ما بدأته".



ويأتي تحذير بانون وسط قلق متزايد بين عدد من الجمهوريين البارزين، المقربين من ، من الانجرار إلى صراع طويل الأمد في المنطقة، في ظل تقارير متزايدة عن استعدادات أميركية لتوجيه ضربة محتملة ضد إيران خلال الأيام المقبلة. (روسيا اليوم)