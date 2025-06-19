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عربي-دولي

المستشار السياسي السابق لترامب يحذر من هجوم أميركي على إيران

Lebanon 24
19-06-2025 | 01:20
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حذر ستيف بانون المستشار السياسي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن شن عملية عسكرية أميركية ضد إيران قد يكون مكلفا للولايات المتحدة بقدر غزو العراق عام 2003.
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وفي تصريحات أدلى بها خلال لقاء مع صحفيين في واشنطن، قال بانون، الذي يدير البودكاست المحافظ الشهير "غرفة الحرب"، إن أي تدخل عسكري جديد سيؤدي إلى تمزيق الولايات المتحدة من الداخل، داعيا إلى عدم تكرار أخطاء الماضي.

وأضاف: "يجب ألا نخوض حربا جديدة في الشرق الأوسط، ودعوا إسرائيل تنهي ما بدأته".

ويأتي تحذير بانون وسط قلق متزايد بين عدد من الجمهوريين البارزين، المقربين من ترامب، من الانجرار إلى صراع طويل الأمد في المنطقة، في ظل تقارير متزايدة عن استعدادات أميركية لتوجيه ضربة محتملة ضد إيران خلال الأيام المقبلة. (روسيا اليوم) 
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