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عربي-دولي
في اليوم السابع من الحرب.. عراقجي يتوعد إسرائيل: "ستندم وتدفع ثمن" هجماتها
Lebanon 24
19-06-2025
|
02:12
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توعدت
إيران
، الخميس،
إسرائيل
بجعلها "تندم وتدفع ثمن" هجماتها في اليوم السابع من الحرب غير المسبوقة بين البلدين.
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وكتب
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
عبر إكس "ستواصل إيران ممارسة حقها في الدفاع عن نفسها بعزة وبسالة وسنجعل المعتدي يندم على خطأه الفادح ويدفع الثمن" متهما إسرائيل عدوة بلاده اللدودة بالسعي إلى "توسيع رقعة النيران في المنطقة وأبعد من ذلك".
وفي وقت سابق، قال
عراقجي
إن بلاده لا تزال ملتزمة بـ"الدبلوماسية" لكنها ستواصل التحرك "دفاعا عن النفس" بعد الهجوم المباغت الذي شنّته إسرائيل قبل نحو أسبوع.
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