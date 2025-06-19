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عربي-دولي

لتضليل الطيران الإسرائيلي.. هل يستخدم الجيش الإيراني أهدافا كاذبة؟

Lebanon 24
19-06-2025 | 03:58
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قدمت القوات الجوية الإسرائيلية تقارير عن تدمير 5 مروحيات هجومية إيرانية من طراز AH-1J ، وقد ظهرت مقاطع فيديو للضربات على مواقع التواصل الاجتماعي.
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غير أن عدة قنوات على "تيليغرام"، مثل القناة الروسية "فويني أوسفيدوميتيل"، أشارت إلى أن بعض المروحيات الموجودة في الموقع بدت ذات أشكال غريبة، وتشبه إلى حد كبير أهدافا وهمية.

ومن بين الطائرات العسكرية التي تعرضت للقصف، يُحتمل وجود مروحيات قد خرجت من الخدمة منذ فترة طويلة، ولم تعد صالحة للطيران. وكانت هذه المروحيات، شأنها شأن مقاتلات "إف-14 توم كات" التي دُمّرت مؤخراً، موضوعة في مواقع مكشوفة في العراء.
 
وكانت إيران قد حصلت على أكثر من مائتي مروحية من هذا الطراز من الولايات المتحدة خلال سبعينيات القرن الماضي في عهد الشاه. وقد استُخدمت هذه المروحيات بشكل مكثف خلال الحرب العراقية-الإيرانية (1980-1988)، مما أدى إلى انخفاض عددها إلى نحو 90 طائرة فقط بحلول نهاية الثمانينيات. وبعد مرور ربع قرن (حوالي عام 2010)، لم يتبقَ في الخدمة سوى حوالي خمسين طائرة منها.

المواصفات الرئيسية لمروحية AH-1J "SeaCobra" وهو  الطراز الذي استخدمته إيران، بناء على المعلومات المتاحة:

النوع: مروحية هجومية (Attack Helicopter).

المطور/الصانع: شركة بيل هيليكوبتر (Bell Helicopter) الأمريكية.

الأداء:

السرعة القصوى: حوالي 175 عقدة (324 كم/س).

سرعة الطيران: حوالي 145 عقدة (269 كم/س).

المدى: حوالي 611 كم مع خزانات وقود داخلية.

سقف التحليق: حوالي 10,500 قدم (3,200 متر).

التسليح (النموذج القياسي):

مدفع M197 20mm ثلاثي السبطانة (نظام مدفعية متحرك،

صواريخ غير موجهة: أنابيب إطلاق صواريخ عيار 70مم (مثل LAU-68A/A أو LAU-61/A)،

صواريخ موجهة مضادة للدروع: AGM-114 TOW (الإصدارات المبكرة) أو BGM-71 TOW (النسخة الإيرانية حملت TOW). (روسيا اليوم) 
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