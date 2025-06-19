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نتنياهو يتوعد إيران بعد "ضربة سوروكا": ستدفعون ثمنا باهظا

Lebanon 24
19-06-2025 | 04:12
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هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، بان إيران "ستدفع ثمنا باهظا" بعدما أصاب صاروخ مستشفى سوروكا في جنوب إسرائيل.
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وذكر نتنياهو في منشور على إكس: "هذا الصباح، أطلق الطغاة الإرهابيون الإيرانيون صواريخ على مستشفى سوروكا في بئر السبع وعلى مدنيين في وسط البلاد. سنجعل الطغاة في طهران يدفعون ثمنا باهظا".(سكاي نيوز)
 
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