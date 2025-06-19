نتنياهو يتوعد إيران بعد "ضربة سوروكا": ستدفعون ثمنا باهظا

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هدد ، اليوم الخميس، بان "ستدفع ثمنا باهظا" بعدما أصاب صاروخ في جنوب .وذكر في منشور على إكس: "هذا الصباح، أطلق الطغاة الإرهابيون الإيرانيون صواريخ على مستشفى سوروكا في وعلى مدنيين في وسط البلاد. سنجعل الطغاة في يدفعون ثمنا باهظا".(سكاي نيوز)