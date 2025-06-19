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خامنئي يعيّن قائداً جديداً للقوات البرية في الحرس الثوري الإيراني

Lebanon 24
19-06-2025 | 04:24
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أصدر القائد الأعلى في إيران علي خامنئي اليوم الخميس قرارا بتعيين العميد محمد كرمي قائدا للقوة البرية في الحرس الثوري الإيراني، خلفا للعميد محمد باك بور.
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وجاء التعيين بناء على اقتراح القائد العام للحرس، مع الأخذ بعين الاعتبار "الكفاءة والخبرة الواسعة" التي يتمتع بها العميد كرمي.  

وفي نص التكليف، أشاد القائد خامنئي بأداء العميد باك بور خلال فترة قيادته السابقة، معربا عن شكره للجهود التي بذلها في تطوير القوات البرية.  

ومن المنتظر أن يركز القائد الجديد على تعزيز الجاهزية القتالية للقوات، ورفع مستوى الكفاءة في مختلف المجالات، إلى جانب تعزيز الجوانب الروحية والمعنوية لدى عناصر الحرس، بما يتماشى مع رؤية الثورة الإسلامية.  (روسيا اليوم)
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