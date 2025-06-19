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تهديد مباشر جديد... هذا ما قاله وزير الدفاع الإسرائيليّ عن خامنئي

Lebanon 24
19-06-2025 | 05:59
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تحّدث وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن المرشد الإيراني علي خامنئي، وقال "لا يجوز السماح لشخص كهذا بالاستمرار في الوجود".
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وأضاف كاتس: "لا مفاوضات مع إيران".
 
 
 
 
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