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عربي-دولي

"لن نتوقف".. الجيش الإسرائيلي: لدينا أهداف كثيرة في إيران

Lebanon 24
19-06-2025 | 06:55
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي دفرين، أنّ "لدى إسرائيل الكثير من الأهداف في إيران".
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وقال دفرين: "قصفنا عدة أهداف استراتيجية في إيران خلال الليل، عمقنا القصف وضربنا مفاعل آراك في إيران". (العربية)
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