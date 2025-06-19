"لن نتوقف".. الجيش الإسرائيلي: لدينا أهداف كثيرة في إيران

أعلن المتحدث باسم الجيش دفرين، أنّ "لدى الكثير من الأهداف في ".

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وقال دفرين: "قصفنا عدة أهداف استراتيجية في إيران خلال الليل، عمقنا القصف وضربنا مفاعل آراك في إيران". (العربية)