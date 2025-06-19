السيستاني: نناشد كافة الجهات الدولية الفاعلة لوقف الحرب على ايران

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صدر من مكتب المرجع الأعلى بيان، بشأن تواصل العدوان الاسرائيلي على ، وجاء فيه:تجدد المرجعية في النجف الأشرف إدانتها الشديدة لتواصل العدوان العسكري على الجمهورية الإسلامية وأي تهديد باستهداف قيادتها الدينية والسياسية العليا، وتحذر من أن القيام بخطوة اجرامية من هذا القبيل - بالإضافة إلى تجاوزه الواضح للمعايير الدينية والأخلاقية وانتهاكه الصارخ للأعراف والقوانين الدولية - ينذر بعواقب بالغة السوء في أوضاع هذه المنطقة برمّتها، وربما يؤدي إلى خروجها عن السيطرة تماماً وحدوث فوضى عارمة تزيد من معاناة شعوبها وتضر بمصالح الجميع إلى أبعد الحدود.ومن هنا فإننا نناشد كافة الجهات الدولية الفاعلة ودول العالم ولا سيما أن يبذلوا قصارى جهودهم في سبيل وقف هذه الحرب الظالمة وإيجاد حلّ سلمي عادل للملف وفق قواعد القانون الدولي.