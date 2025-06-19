إطلاق رشقة صواريخ من إيران.. صفارات الإنذار تُدويّ وطلب عاجل إلى الإسرائيليين

أعلن الجيش أنه "رصد صواريخ أُطلقت من " باتّجاه الأراضي المحتلّة.

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ولفتت "القناة الـ12 الاسرائيلية"، إلى إطلاق 10 صواريخ من إيران.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "تم تفعيل صفارات الإنذارات في عدة مناطق في كافة أنحاء البلاد عقب رصد إطلاق صواريخ من إيران. يُطلب من الجمهور الالتزام بتعليمات ".



وأضاف البيان: "في الوقت الحالي، يعمل سلاح الجوّ على اعتراض وشنّ هجمات أينما كان ذلك ضروريًا للقضاء على هذا التهديد. إن الدفاع ليس محكمًا، وبالتالي يجب الاستمرار في اتباع تعليمات قيادة ".





وفي هذا السياق، أعلنت " " أنّ صافرات الإنذار دوت في حيفا وجنوبها، كذلك في هضبة .

وأشارت "الحدث" إلى أنّ الصواريخ الإيرانيّة تستهدف شمال .