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عربي-دولي

إطلاق رشقة صواريخ من إيران.. صفارات الإنذار تُدويّ وطلب عاجل إلى الإسرائيليين

Lebanon 24
19-06-2025 | 09:45
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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "رصد صواريخ أُطلقت من إيران" باتّجاه الأراضي المحتلّة.
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ولفتت "القناة الـ12 الاسرائيلية"، إلى إطلاق 10 صواريخ من إيران.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "تم تفعيل صفارات الإنذارات في عدة مناطق في كافة أنحاء البلاد عقب رصد إطلاق صواريخ من إيران. يُطلب من الجمهور الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

وأضاف البيان: "في الوقت الحالي، يعمل سلاح الجوّ على اعتراض وشنّ هجمات أينما كان ذلك ضروريًا للقضاء على هذا التهديد. إن الدفاع ليس محكمًا، وبالتالي يجب الاستمرار في اتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

وفي هذا السياق، أعلنت "روسيا اليوم" أنّ صافرات الإنذار دوت في حيفا وجنوبها، كذلك في هضبة الجولان.
 
 
وأشارت "الحدث" إلى أنّ الصواريخ الإيرانيّة تستهدف شمال إسرائيل.
 
 
 
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