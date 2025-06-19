Advertisement

عربي-دولي

إجراءات استثنائية من الخطوط السورية لضمان استمرارية الرحلات

Lebanon 24
19-06-2025 | 10:33
A-
A+
Doc-P-1378849-638859517456325549.jpg
Doc-P-1378849-638859517456325549.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الخطوط الجوية السورية عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية المؤقتة، في ظل استمرار تعليق الرحلات عبر مطار دمشق الدولي نتيجة إغلاق الأجواء والممرات الجوية في المنطقة، حرصًا منها على سلامة المسافرين واستمرارية التشغيل.
Advertisement

وأوضحت الشركة، عبر بيان نُشر على منصاتها الرسمية، أن جميع الرحلات الإقليمية والدولية ستُعاد جدولتها مؤقتًا انطلاقًا من مطار حلب الدولي، بدءًا من يوم الجمعة 20 حزيران، وفق مواعيد محددة سيتم الإعلان عنها تباعًا.

كما كشفت الخطوط السورية عن إطلاق خدمة نقل بري منتظمة بين مطاري دمشق وحلب، على أن تبدأ الليلة، تزامنًا مع وصول رحلات من الشارقة والكويت إلى مطار حلب. وستُخصص حافلات تقل المسافرين من دمشق قبل 8 ساعات ونصف من موعد الإقلاع.

ودعت الشركة المسافرين إلى متابعة صفحاتها الرسمية للحصول على تفاصيل الرحلات وجداول النقل البري أولاً بأول، مشددة على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تأمين أفضل سبل الراحة والسلامة للمسافرين في ظل الظروف الجوية الراهنة. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
الخطوط الجوية السورية تعلن وقف جميع الرحلات التابعة لها حتى إشعار آخر
lebanon 24
19/06/2025 19:50:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الخطوط الجوية السورية تعلن استئناف تشغيل رحلاتها تدريجيا
lebanon 24
19/06/2025 19:50:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الخطوط الجوية الهندية تمدد إلغاء الرحلات إلى إسرائيل حتى نهاية حزيران
lebanon 24
19/06/2025 19:50:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: الخطوط الجوية الهندية تمدد إلغاء الرحلات إلى إسرائيل حتى نهاية حزيران
lebanon 24
19/06/2025 19:50:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:45 | 2025-06-19
12:41 | 2025-06-19
12:36 | 2025-06-19
12:26 | 2025-06-19
12:22 | 2025-06-19
12:15 | 2025-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24