إجراءات استثنائية من الخطوط السورية لضمان استمرارية الرحلات

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أعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية المؤقتة، في ظل استمرار تعليق الرحلات عبر نتيجة إغلاق الأجواء والممرات الجوية في المنطقة، حرصًا منها على سلامة المسافرين واستمرارية التشغيل.وأوضحت الشركة، عبر بيان نُشر على منصاتها الرسمية، أن جميع الرحلات الإقليمية والدولية ستُعاد جدولتها مؤقتًا انطلاقًا من ، بدءًا من يوم الجمعة 20 حزيران، وفق مواعيد محددة سيتم الإعلان عنها تباعًا.كما كشفت الخطوط عن إطلاق خدمة نقل منتظمة بين مطاري وحلب، على أن تبدأ الليلة، تزامنًا مع وصول رحلات من الشارقة والكويت إلى . وستُخصص حافلات تقل المسافرين من دمشق قبل 8 ساعات ونصف من موعد الإقلاع.ودعت الشركة المسافرين إلى متابعة صفحاتها الرسمية للحصول على تفاصيل الرحلات وجداول النقل البري أولاً بأول، مشددة على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تأمين أفضل سبل الراحة والسلامة للمسافرين في ظل الظروف الجوية الراهنة. (روسيا اليوم)