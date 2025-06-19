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الحرس الثوري الإيراني: بدء جولة جديدة من الهجمات ضدّ إسرائيل

Lebanon 24
19-06-2025 | 10:50
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أعلن الحرس الثوري الإيراني، عن انطلاق الموجة الخامسة عشرة من عملية "الوعد الصادق 3" ضدّ إسرائيل.
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وأضاف الحرس الثوري الإيراني في بيان له عن "بدء جولة جديدة من الهجمات المركبة بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد أهداف عسكرية ومراكز صناعية مرتبطة بالصناعة العسكرية في مدينتي حيفا وتل أبيب".
وأضاف: "يُشار إلى أن العمليات بالطائرات المسيّرة لهذا اليوم مستمرة باستخدام أكثر من 100 طائرة مسيّرة هجومية وانتحارية ضد أهداف عسكرية، لا سيما أنظمة الدفاع الجوي في حيفا وتل أبيب".
وتابع: "يُذكر أن هناك توجهاً تصاعدياً في العمليات، مع التركيز على الهجمات الصاروخية المؤثرة ضدّ الأهداف العسكرية والصناعات العسكرية". (روسيا اليوم)
 
 
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