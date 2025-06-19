كندا تعتزم تسهيل مغادرة مواطنيها من إسرائيل وإيران عبر دول مجاورة

Advertisement

قالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند اليوم الخميس إن أوتاوا تعتزم تقديم خيارات تجارية للكنديين والضفة الغربية وإيران لمغادرة المنطقة عبر الدول المجاورة.وأضافت في منشور على إكس “نعمل على تقديم خيارات أخرى مع حلفائنا”، وذلك دون الخوض في تفاصيل.وشنت ضربات واسعة النطاق على يوم الجمعة 13 حزيران 2025 وقالت إنها استهدفت منشآت نووية ومصانع صواريخ باليستية وقادة عسكريين، وإن هذه بداية عملية مطولة لمنع من صنع سلاح نووي.وأكد الجيش في بيان أن الهجوم نفذته 200 مقاتلة إسرائيلية ضد أكثر من 100 هدف.بدورها، أعلنت هيئة الأركان العامة عن مقتل رئيس الأركان العامة محمد باقري، وقائد مقر “خاتم الأنبياء” المركزي غلام علي راشد، وقائد الحرس الثوري حسين سلامي، جراء ، وعدة قادة آخرين، إضافة إلى مقتل عدد من علماء إيران النوويين.واعتبرت إيران، الجمعة، الهجوم الإٍسرائيلي على منشآتها العسكرية والنووية بمثابة “إعلان حرب”، بحسب ما نشر على موقع “إكس”.وشنت طهران 5 موجات من الضربات الجوية ضد إسرائيل منذ ليل الجمعة إلى السبت، ما تسبب في سقوط 3 قتلى وأكثر من 90 مصابا.ودوت صفارات الإنذار في والقدس، ما دفع السكان إلى الملاجئ. وقال الجيش الإسرائيلي إنه جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي التابعة له لاعتراض الصواريخ الإيرانية.والهجوم الإسرائيلي الحالي على إيران يعد الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالا واضحا من “حرب الظل” التي كانت تديرها تل أبيب ضد طهران عبر التفجيرات والاغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح يتجاوز ما شهده منذ سنوات.