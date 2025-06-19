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عربي-دولي
الاتحاد الدولي يحذر: غزة تواجه كارثة إنسانية بسبب نفاد الوقود
Lebanon 24
19-06-2025
|
14:50
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حذر
الاتحاد الدولي للصليب
والهلال الأحمر، اليوم (الخميس)، من أن نقص الوقود في
قطاع غزة
وصل إلى «مستويات كارثية» بعدما خرج أكثر من نصف أسطول سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر عن الخدمة لعدم توفر الوقود.
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وأكد الاتحاد، عبر منصة «إكس»، خروج 35 سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر عن الخدمة في غزة، مضيفاً أن 21 سيارة فقط ما زالت تعمل في كامل القطاع.
وكرر الاتحاد دعوته إلى الأطراف المعنية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق لجميع أنحاء قطاع غزة.
وقال
جاغان تشاباغين
أمين عام
الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر
والهلال الأحمر، إن الأزمة الإنسانية في غزة تتفاقم بشكل يومي؛ إذ إن الإمدادات الغذائية تكاد تنفد، والنظام الطبي منهار، والمساعدات الإنسانية التي تدخل غزة غير كافية إلى حد كبير.
وتابع، عبر منصة «إكس»: «في الآونة الأخيرة، انقطعت الاتصالات السلكية واللاسلكية بشكل كامل لعدة أيام، مما أدى إلى اضطراب كبير في العمليات الطبية والإغاثية. وقد وصل نقص الوقود إلى مستوى طارئ، مما جعل سيارات الإسعاف وخدمات
نقل المرضى
المنقذة للحياة في خطر شديد». (الشرق الأوسط)
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