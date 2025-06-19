لاريجاني: إيران ستنتقم من العدوان

خلال اليوم السابع من المواجهة غير المسبوقة بين إيران
وإسرائيل، شدّد علي لاريجاني، مستشار المرشد الأعلى علي خامنئي
، على أنّ «أي حديث عن استسلام إيران يُعَدّ خطأً فادحاً وفي غير محلّه».
وشدد في تصريحات، اليوم الخميس، على أن بلاده لا ترغب في الحروب.
لكنه أكد في الوقت عينه أن الإيرانيين يمرون في مرحلة حاسمة، قائلا “علينا أن نصمد للدفاع ومعاقبة المعتدين”، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.
كما أشار إلى أن إسرائيل
كانت تتصور أنها ستجبر بلاده على التراجع والاستسلام في غضون أيام، لكنها فشلت.
إلى ذلك، وجه انتقادات إلى مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية
، رافاييل غروسي، مؤكدا أنه “عندما تنتهي الحرب ستحاسبه إيران”.
بدوره، شدد وزير الخارجية الإيراني
، عباس عراقجي، على أن “القوات المسلحة ستواصل قصف المجرمين الذين يستهدفون شعبها حتى يتوقفوا ويدفعوا ثمن عدوانهم الإجرامي على أمتنا”، وفق تعبيره. وأضاف في تغريدة على حسابه في إكس “أن من يقصف إيران سيدفع الثمن”.
كما نفى استهداف القوات الإيرانية
لمستشفى سوروكا في بئر السبع (جنوب إسرئيل)، بوقت سابق اليوم، ما أدى إلى إصابة العشرات، وفق الخدمات الإسعافية الإسرائيلية
.
ودأب الرئيس الأميركي دونالد ترامب
خلال الأيام الماضية على التأكيد على أن الشرط الوحيد لتهدئة الصراع يكمن في استسلام إيران غير المشروط.
في حين اعتبر المرشد الإيراني
تلك التصريحات “سخيفة وتستهين بتاريخ الشعب الإيراني”، لاسيما أن بلاده تدافع عن نفسها ولم تبدأ الحرب.