لاريجاني: إيران ستنتقم من العدوان

Advertisement

خلال اليوم السابع من المواجهة غير المسبوقة بين وإسرائيل، شدّد علي لاريجاني، مستشار المرشد الأعلى ، على أنّ «أي حديث عن استسلام إيران يُعَدّ خطأً فادحاً وفي غير محلّه».وشدد في تصريحات، اليوم الخميس، على أن بلاده لا ترغب في الحروب.لكنه أكد في الوقت عينه أن الإيرانيين يمرون في مرحلة حاسمة، قائلا “علينا أن نصمد للدفاع ومعاقبة المعتدين”، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.كما أشار إلى أن كانت تتصور أنها ستجبر بلاده على التراجع والاستسلام في غضون أيام، لكنها فشلت.إلى ذلك، وجه انتقادات إلى مدير عام ، رافاييل غروسي، مؤكدا أنه “عندما تنتهي الحرب ستحاسبه إيران”.بدوره، شدد ، عباس عراقجي، على أن “القوات المسلحة ستواصل قصف المجرمين الذين يستهدفون شعبها حتى يتوقفوا ويدفعوا ثمن عدوانهم الإجرامي على أمتنا”، وفق تعبيره. وأضاف في تغريدة على حسابه في إكس “أن من يقصف إيران سيدفع الثمن”.كما نفى استهداف القوات لمستشفى سوروكا في بئر السبع (جنوب إسرئيل)، بوقت سابق اليوم، ما أدى إلى إصابة العشرات، وفق الخدمات الإسعافية .ودأب الرئيس الأميركي خلال الأيام الماضية على التأكيد على أن الشرط الوحيد لتهدئة الصراع يكمن في استسلام إيران غير المشروط.في حين اعتبر المرشد تلك التصريحات “سخيفة وتستهين بتاريخ الشعب الإيراني”، لاسيما أن بلاده تدافع عن نفسها ولم تبدأ الحرب.