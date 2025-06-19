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عربي-دولي

إسرائيل تترقب قراراً أميركياً وشيكاً بشأن المشاركة في ضرب إيران

Lebanon 24
19-06-2025 | 15:13
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قال مسؤول إسرائيلي، الخميس، إن بلاده تتوقع قرارا بشأن إمكانية انضمام الولايات المتحدة للعمليات العسكرية ضد إيران خلال اليومين المقبلين، فيما كشف البيت الأبيض أن القرار سيتخذه الرئيس دونالد ترامب خلال أسبوعين.
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وأوضح المسؤول لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن إسرائيل لا تزال تتوقع انضمام الرئيس الأميركي إلى الضربات ضد البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف: "المتوقع هو انضمامهم (الأميركيين) لكن لا أحد يضغط عليهم. عليهم اتخاذ قرارهم بأنفسهم".

ويقدر المسؤول المدة التي ستقرر فيها الولايات المتحدة الانضمام للضربات على إيران بالقول: "سنعرف ذلك خلال 24-48 ساعة القادمة".

وبيّن المسؤول أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس ينسق بشكل كامل مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بشأن تهديداته للمرشد الإيراني علي خامنئي.

وتابع المسؤول: "كاتس يُدلي بتصريحاته دائمًا بناءً على ما يطلبه نتنياهو منه. إنه لا يفعل ذلك بمفرده".

على صعيد متصل نقلت "إسرائيل هيوم" عن مصدر أمني إسرائيلي، قوله: "تقديراتنا تشير إلى أن الحرب مع إيران قد تنتهي خلال أيام قليلة، وهناك ارتياح لسرعة التقدم في العملية العسكرية التي بدأت الجمعة الماضية".

وقال المصدر الأمني: "نُقدّر أننا ضربنا بالفعل ما يقرب من نصف منصات إطلاق الصواريخ المتبقية في أيدي إيران".

من جانبها، أفادت مصادر لشبكة "سي بي إس" الأميركية، بأن أحد الخيارات التي درسها ترامب هو أن تتمكن إيران من تعطيل منشأة فوردو النووية بنفسها.

وأوضحت المصادر أن ترامب أرجأ اتخاذ قرار الضربة تحسبا لموافقة طهران على التخلي عن برنامجها النووي، حيث يرى أن تعطيل فوردو ضروري بسبب خطر إنتاج الأسلحة النووية في فترة زمنية قصيرة نسبيا.

وأشارت إلى أن ترامب مستعد لإشراك الولايات المتحدة في تدمير موقع فوردو "إذا كان ذلك ضروريا"، وهو يرى أنه لا توجد خيارات كثيرة وأن إكمال المهمة يعني تدمير فوردو.
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