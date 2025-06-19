البيت الأبيض: يجب ألا يفاجأ أحد بموقف ترامب بشأن إيران

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قالت المتحدثة باسم كارولاين ليفيت، الخميس، إن موقف الرئيس الأميركي من "لا يجب أن يفاجئ أحدا"، مؤكدة وجود فرصة "حيوية" للتفاوض.وقالت ليفيت نقلا عن رسالة من للصحفيين: "يجب ألا يفاجأ أحد بموقف ترامب"، مضيفا "استنادا إلى حقيقة أن هناك فرصة كبيرة لإجراء مفاوضات، قد تجري أو لا تجري مع إيران في القريب، سأتخذ قراري بشأن التدخل من عدمه خلال الأسبوعين المقبلين".وتابعت: "ترامب تحدث عن فرصة حيوية للتفاوض مع إيران"، مشددة على أن أي "اتفاق مع إيران يجب أن يوقف تخصيب اليورانيوم تماما، ويمنع امتلاكها السلاح ".وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن "الإيرانيين مهتمون بالقدوم إلى البيت الأبيض".وأوضحت أن "الاتفاق الذي اقترحه ويتكوف على الإيرانيين كان واقعيا ومقبولا".وبخصوص قرب من امتلاك السلاح النووي، قالت ليفيت: "إيران اليوم أقرب لامتلاك سلاح نووي من أي وقت مضى".وشددت المتحدثة ذاتها على أن ترامب "رئيس للسلام من خلال القوة ولا يخشى استخدامها".وأبرزت المسؤولة أن " متفق مع ترامب على أنه لا يمكن لإيران الحصول على سلاح نووي"، مضيفة أن " أعطى مجالا كبيرا وبذل كثيرا من الجهد للتوصل إلى حل ". (سكاي نيوز)