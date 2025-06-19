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عربي-دولي
الطاقة الذرية: نتابع تطورات قصف المنشآت النووية الإيرانية عن كثب
Lebanon 24
19-06-2025
|
15:33
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قالت
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
اليوم الخميس إنها تواصل مراقبة الوضع عن كثب وتقييمه فيما يتعلق بالهجمات
الإسرائيلية
على المواقع النووية في
إيران
.
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وفي وقت سابق
من اليوم
، ذكرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أن لديها معلومات تفيد بأن مفاعل خنداب
الإيراني
الذي يعمل بالماء الثقيل تعرض للقصف، لكنها لم تبلغ عن أي آثار إشعاعية.
وشنت
إسرائيل
ضربات واسعة النطاق على إيران يوم
الجمعة 13
حزيران 2025 وقالت إنها استهدفت منشآت نووية ومصانع صواريخ باليستية وقادة عسكريين، وإن هذه بداية عملية مطولة لمنع
طهران
من صنع سلاح نووي.
وأكد الجيش
الإسرائيلي
في بيان أن الهجوم نفذته 200 مقاتلة إسرائيلية ضد أكثر من 100 هدف.
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