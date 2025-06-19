الطاقة الذرية: نتابع تطورات قصف المنشآت النووية الإيرانية عن كثب

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قالت اليوم الخميس إنها تواصل مراقبة الوضع عن كثب وتقييمه فيما يتعلق بالهجمات على المواقع النووية في .وفي وقت سابق ، ذكرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أن لديها معلومات تفيد بأن مفاعل خنداب الذي يعمل بالماء الثقيل تعرض للقصف، لكنها لم تبلغ عن أي آثار إشعاعية.وشنت ضربات واسعة النطاق على إيران يوم حزيران 2025 وقالت إنها استهدفت منشآت نووية ومصانع صواريخ باليستية وقادة عسكريين، وإن هذه بداية عملية مطولة لمنع من صنع سلاح نووي.وأكد الجيش في بيان أن الهجوم نفذته 200 مقاتلة إسرائيلية ضد أكثر من 100 هدف.