الحرس الثوري: سنستهدف القناة 14 الإسرائيلية

مع استمرار التصعيد بين وإيران للأسبوع الأول، أعلن مساء الخميس، أنه سيستهدف القناة 14 .فقد نشر بلاغاً قال إنه إنذار لموظفي شبكة "Now 14" أي القناة 14 الإسرائيلية.وقال: "إلى جميع موظفي شبكة "Now 14" الإرهابية التابعة للنظام تُعرف شبكة "Now 14"، التي لطالما دعمت سياسات المجرمين والقتلة مثل ، بأنها مركز يدعم الإرهاب، وتُعتبر هدفًا مشروعًا للقوات المسلحة "، وفقاً لموقع "israj.media".كما تابع بلاغ الحرس: "في الأيام المقبلة، ستكون هذه الشبكة هدفًا لهجمات صاروخية إيرانية. لذلك، من الضروري إخلاء مباني هذه الشبكة الإرهابية وعدم العودة إليها".أما مكاتب قناة "سي 14" الإسرائيلية التابعة لليمين ، فتقع في مدينة موديعين، وفقاً للموقع ذاته.وكان الحرس الثوري أعلن عن موجة جديدة من الهجمات على أهداف عسكرية في حيفا وتل أبيب. (العربية)