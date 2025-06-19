Advertisement

عربي-دولي

الحرس الثوري: سنستهدف القناة 14 الإسرائيلية

Lebanon 24
19-06-2025 | 16:55
A-
A+


Doc-P-1379061-638859741336336028.jpg
Doc-P-1379061-638859741336336028.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مع استمرار التصعيد بين إسرائيل وإيران للأسبوع الأول، أعلن الحرس الثوري الإيراني مساء الخميس، أنه سيستهدف القناة 14 الإسرائيلية.
Advertisement

فقد نشر الحرس الثوري بلاغاً قال إنه إنذار لموظفي شبكة "Now 14" أي القناة 14 الإسرائيلية.

وقال: "إلى جميع موظفي شبكة "Now 14" الإرهابية التابعة للنظام الصهيوني تُعرف شبكة "Now 14"، التي لطالما دعمت سياسات المجرمين والقتلة مثل نتنياهو، بأنها مركز يدعم الإرهاب، وتُعتبر هدفًا مشروعًا للقوات المسلحة الإيرانية"، وفقاً لموقع "israj.media".

كما تابع بلاغ الحرس: "في الأيام المقبلة، ستكون هذه الشبكة هدفًا لهجمات صاروخية إيرانية. لذلك، من الضروري إخلاء مباني هذه الشبكة الإرهابية في أسرع وقت ممكن وعدم العودة إليها".

أما مكاتب قناة "سي 14" الإسرائيلية التابعة لليمين الإسرائيلي، فتقع في مدينة موديعين، وفقاً للموقع ذاته.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن عن موجة جديدة من الهجمات على أهداف عسكرية في حيفا وتل أبيب. (العربية)
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: بين الشخصيات الإيرانية المستهدفة رئيس الأركان وقائد الحرس الثوري
lebanon 24
20/06/2025 03:15:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة فارس عن الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا مركز القيادة والمعلومات للجيش الإسرائيلي بدقة متناهية
lebanon 24
20/06/2025 03:15:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا مركز الاستخبارات العسكرية للنظام الإسرائيلي ومقر الموساد في تل أبيب
lebanon 24
20/06/2025 03:15:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: انتقاما لجرائم اليوم استهدفنا مراكز استخبارات إسرائيلية بموجة صاروخية
lebanon 24
20/06/2025 03:15:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:52 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:16 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:46 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:26 | 2025-06-19
17:25 | 2025-06-19
16:52 | 2025-06-19
16:31 | 2025-06-19
16:31 | 2025-06-19
16:13 | 2025-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24