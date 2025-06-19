تحذير إسرائيلي لسكّان المنطقة الصناعية سفيدرود

وجّه الجيش إنذاراً إلى السكان والمتواجدين في سفيدرود في قرية كلش طالشان بضرورة اخلاء المنطقة المحددة بالأحمر في الخارطة فورًا تمهيدًا لهجمات سيشنها جيش الدفاع في المنطقة ضد بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام .

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