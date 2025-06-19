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تحذير إسرائيلي لسكّان المنطقة الصناعية سفيدرود

Lebanon 24
19-06-2025 | 17:25
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وجّه الجيش الإسرائيلي إنذاراً إلى السكان والمتواجدين في المنطقة الصناعية سفيدرود في قرية كلش طالشان الإيرانية بضرورة اخلاء المنطقة المحددة بالأحمر في الخارطة فورًا تمهيدًا لهجمات سيشنها جيش الدفاع في المنطقة ضد بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني.
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