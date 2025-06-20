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من بينها مقر "سباند".. إسرائيل تستهدف مواقع عسكرية ونووية في طهران

Lebanon 24
20-06-2025 | 00:44
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قام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ سلسلة من الغارات الليلية في قلب طهران استهدفت عشرات الأهداف، بما في ذلك مواقع صناعية عسكرية لإنتاج الصواريخ ومقر "سباند" للبحث والتطوير في مشروع الأسلحة النووية.
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وذكر بيان للجيش الإسرائيلي: "هاجمنا أكثر من 60 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإيراني، ليل الخميس، عشرات الأهداف العسكرية في إيران بتوجيهات استخباراتية دقيقة من فرع الاستخبارات باستخدام نحو 120 قذيفة".

وأضاف: "خلال الليل، هوجمت عدة مواقع صناعية لإنتاج الصواريخ في منطقة طهران الإيرانية. شُيّدت هذه المواقع على مدى سنوات، وكانت تُشكّل مركز الثقل الصناعي لوزارة الدفاع الإيرانية".

ومن بين المواقع التي تعرضت للهجوم مواقع صناعية عسكرية لإنتاج مكونات الصواريخ ومواقع لإنتاج المواد الخام المستخدمة في صب محركات الصواريخ، بالإضافة إلى مبنى مقر "سباند" في طهران، بحسب البيان.

ويستخدم مقر "سبيند" في البحث والتطوير للتقنيات والأسلحة المتقدمة لدعم القدرات العسكرية للنظام الإيراني، والذي تم إنشاؤه في عام 2011 على يد فخري زاده، مؤسس برنامج الأسلحة النووية الإيراني.

بالإضافة إلى ذلك، تم مهاجمة موقع لإنتاج مكون يشكل أساسًا ضروريًا لبرنامج الأسلحة النووية للنظام الإيراني. (سكاي نيوز)
 
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