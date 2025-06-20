عن استخدام الأسلحة النووية التكتيكية في إيران.. روسيا تحذّر

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حذر ، الجمعة، من مغبة الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية التكتيكية في ، مشددا أن ذلك سيكون تطورا كارثيا.وقال المتحدث باسم الكرملين إن استخدام الولايات المتحدة المحتمل لأسلحة نووية تكتيكية في إيران سيكون تطورا كارثيا.وجاء تصريح بيسكوف تعليقا على ما وصفها بتقارير إعلامية تتكهن بهذا الاحتمال.