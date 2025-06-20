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هكذا علّق ترامب على قرار تعزيز سلطته في استدعاء الحرس الوطني

Lebanon 24
20-06-2025 | 02:29
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حقق الرئيس الأميركي دونالد ترامب فوزًا قضائيًا مهمًا، بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف في الدائرة التاسعة حكمًا يؤكد صلاحياته الجوهرية في استدعاء الحرس الوطني، في خطوة تعزز موقفه التنفيذي في إدارة الأزمات الأمنية.
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وفي أول تعليق له على القرار، أشار ترامب إلى أن القضاة "أدركوا بوضوح ضعف كفاءة واستعداد حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم".
 
وأكد أن أهمية هذا الحكم تتجاوز شخص نيوسوم، إذ يشمل تأثيره مختلف أنحاء الولايات المتحدة، حيث قال إنه "إذا احتاجت مدننا وشعبنا إلى الحماية، فنحن من يجب أن نوفرها لهم، في حال عجزت الشرطة المحلية أو التابعة للولايات، لأي سبب كان، عن أداء واجبها".

وأضاف الرئيس أن القرار يمثل نصرا عظيما للبلاد، مشددا على أنه وحكومته سيواصلون حماية الأمريكيين الملتزمين بالقانون والدفاع عنهم.

واختتم تصريحه بتهنئة القضاة في الدائرة التاسعة، قائلا: "أميركا فخورة بكم الليلة". 
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