هكذا علّق ترامب على قرار تعزيز سلطته في استدعاء الحرس الوطني

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حقق الرئيس الأميركي فوزًا قضائيًا مهمًا، بعد أن أصدرت في حكمًا يؤكد صلاحياته الجوهرية في استدعاء ، في خطوة تعزز موقفه التنفيذي في الأمنية.وفي أول تعليق له على القرار، أشار إلى أن القضاة "أدركوا بوضوح ضعف كفاءة واستعداد حاكم ".وأكد أن أهمية هذا الحكم تتجاوز شخص ، إذ يشمل تأثيره مختلف أنحاء ، حيث قال إنه "إذا احتاجت مدننا وشعبنا إلى الحماية، فنحن من يجب أن نوفرها لهم، في حال عجزت الشرطة المحلية أو التابعة للولايات، لأي سبب كان، عن أداء واجبها".وأضاف الرئيس أن القرار يمثل نصرا عظيما للبلاد، مشددا على أنه وحكومته سيواصلون حماية الأمريكيين الملتزمين بالقانون والدفاع عنهم.واختتم تصريحه بتهنئة القضاة في الدائرة التاسعة، قائلا: "أميركا فخورة بكم الليلة".