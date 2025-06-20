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عربي-دولي

متهما أميركا بالتورط في الهجمات.. عراقجي: لن نتحدث مع أي أحد طالما العدوان مستمر

Lebanon 24
20-06-2025 | 04:09
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أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده لن تتحدث إلى أي أحد في ظل استمرار الضربات الإسرائيلية.
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وقال الوزير الإيراني في تصريحات للتلفزيون الرسمي، اليوم الجمعة، إن بلاده "ليست مستعدة لإجراء محادثات مع أي جهة في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية".

كما اعتبر أنه "بعد مقاومة إيران لإسرائيل من المرجح أن تنأى بعض الدول بنفسها عن هذا العدوان"، وفق تعبيره.

واتهم الولايات المتحدة بالتورط في الهجمات الإسرائيلية، قائلا "نحن نعتبر الأميركيين شركاء ومتواطئين مع الكيان الصهيوني في العدوان علينا".(العربية)

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