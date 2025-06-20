متهما أميركا بالتورط في الهجمات.. عراقجي: لن نتحدث مع أي أحد طالما العدوان مستمر

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أعلن ، ، أن بلاده لن تتحدث إلى أي أحد في ظل استمرار الضربات .في تصريحات للتلفزيون الرسمي، اليوم الجمعة، إن بلاده "ليست مستعدة لإجراء محادثات مع أي جهة في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية".كما اعتبر أنه "بعد مقاومة لإسرائيل من المرجح أن تنأى بعض الدول بنفسها عن هذا العدوان"، وفق تعبيره.واتهم بالتورط في الهجمات الإسرائيلية، قائلا "نحن نعتبر شركاء ومتواطئين مع في العدوان علينا".(العربية)