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عربي-دولي

إسرائيل "قلقة".. والسبب ترامب!

Lebanon 24
20-06-2025 | 05:01
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نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مصادر قولها إن إسرائيل قلقة من المماطلة الأميركية بخصوص الانضمام إلى الحملة العسكرية ضد إيران، مشيرة إلى أن القلق الإسرائيلي مصدره أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيؤجل القرار لأسبوع أو اثنين بعدما كانت تأمل في صدوره خلال يومين.
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وحسب المصادر ذاتها، فإن ترامب ليس تحت ضغط لاتخاذ قرار الانضمام للحرب ضد إيران لأن بلاده ليست تحت تهديد الصواريخ.

وكان الرئيس الأميركي أعلن أنه لم يتخذ قراراً نهائياً، وأنه يفضّل اتخاذ قراراته في اللحظات الأخيرة.

كذلك، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن ترامب سيتخذ قراراً حاسماً بشأن الخيار العسكري المحتمل خلال الأسبوعين المقبلين.

من جانبها، تقول وكالة رويترز للأنباء، إن الغموض ما زال يكتنف دور الولايات المتحدة تجاه الحرب الإسرائيلية على إيران، حيث يتأرجح موقف ترامب بين تهديد طهران وحثها على استئناف المحادثات النووية التي تم تعليقها بسبب النزاع.

ونقلت الوكالة عن مصادر أن المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف تحدث إلى وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي عدة مرات منذ الأسبوع الماضي، في حين قال البيت الأبيض إن ترامب سيشارك في اجتماع للأمن القومي اليوم الجمعة.

وتضيف "رويترز" أن ترامب يدرس قصف إيران، ربما بقنبلة "خارقة للتحصينات" يمكن أن تدمر المواقع النووية الموجودة تحت الأرض. (الجزيرة نت)
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