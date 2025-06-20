إسرائيل "قلقة".. والسبب ترامب!

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر قولها إن قلقة من المماطلة الأميركية بخصوص الانضمام إلى الحملة العسكرية ضد ، مشيرة إلى أن القلق مصدره أن الرئيس الأميركي سيؤجل القرار لأسبوع أو اثنين بعدما كانت تأمل في صدوره خلال يومين.

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وحسب المصادر ذاتها، ليس تحت ضغط لاتخاذ قرار الانضمام للحرب ضد إيران لأن بلاده ليست تحت تهديد الصواريخ.



وكان الرئيس الأميركي أعلن أنه لم يتخذ قراراً نهائياً، وأنه يفضّل اتخاذ قراراته في اللحظات الأخيرة.



كذلك، أكدت المتحدثة باسم كارولين ليفيت أن سيتخذ قراراً حاسماً بشأن الخيار العسكري المحتمل خلال الأسبوعين المقبلين.



من جانبها، تقول وكالة للأنباء، إن الغموض ما زال يكتنف دور تجاه الحرب الإسرائيلية على إيران، حيث يتأرجح موقف ترامب بين تهديد وحثها على استئناف المحادثات النووية التي تم تعليقها بسبب النزاع.



ونقلت الوكالة عن مصادر أن المبعوث الأميركي الخاص إلى ستيف ويتكوف تحدث إلى عباس عراقجي عدة مرات منذ الأسبوع الماضي، في حين قال البيت الأبيض إن ترامب سيشارك في اجتماع للأمن القومي اليوم الجمعة.



وتضيف "رويترز" أن ترامب يدرس قصف إيران، ربما بقنبلة "خارقة للتحصينات" يمكن أن تدمر المواقع النووية الموجودة تحت الأرض. (الجزيرة نت)