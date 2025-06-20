أردوغان: أوروبا ستدفع ثمن التصعيد في إيران

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ونقل عنه مكتبه قوله في مكالمة هاتفية مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن "دوامة العنف الناجمة عن الهجمات قد تؤذي المنطقة وأوروبا من ناحية الهجرة مع احتمال تسرب نووي". حذر الرئيس ، الجمعة، من أن الضربات الجوية بين وإسرائيل قد تؤدي إلى موجة هجرة تؤثر على والمنطقة.ونقل عنه مكتبه قوله في مكالمة هاتفية مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن "دوامة العنف الناجمة عن الهجمات قد تؤذي المنطقة وأوروبا من ناحية الهجرة مع احتمال تسرب نووي".

ويأتي هذا التحذير في وقت تتوالى فيه الضربات المتبادلة بين وتل أبيب، وسط قلق دولي متزايد من انزلاق المنطقة نحو حرب شاملة ذات أبعاد إنسانية وبيئية كارثية.



وتخشى ، التي تقع في قلب الجغرافيا الإقليمية وتستضيف ملايين اللاجئين، أن يؤدي التصعيد إلى انفجار جديد في ملف الهجرة، يكون هذه المرة موجهًا نحو الحدود الأوروبية، وهو ما دفع أنقرة إلى دعوة القوى الكبرى لاحتواء التصعيد قبل فوات الأوان. (سكاي نيوز عربية)