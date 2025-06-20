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عربي-دولي

أردوغان: أوروبا ستدفع ثمن التصعيد في إيران

Lebanon 24
20-06-2025 | 06:50
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حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، من أن الضربات الجوية بين إيران وإسرائيل قد تؤدي إلى موجة هجرة تؤثر على أوروبا والمنطقة.
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ونقل عنه مكتبه قوله في مكالمة هاتفية مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن "دوامة العنف الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية قد تؤذي المنطقة وأوروبا من ناحية الهجرة مع احتمال تسرب نووي".
 
ويأتي هذا التحذير في وقت تتوالى فيه الضربات المتبادلة بين طهران وتل أبيب، وسط قلق دولي متزايد من انزلاق المنطقة نحو حرب شاملة ذات أبعاد إنسانية وبيئية كارثية.

وتخشى تركيا، التي تقع في قلب الجغرافيا الإقليمية وتستضيف ملايين اللاجئين، أن يؤدي التصعيد إلى انفجار جديد في ملف الهجرة، يكون هذه المرة موجهًا نحو الحدود الأوروبية، وهو ما دفع أنقرة إلى دعوة القوى الكبرى لاحتواء التصعيد قبل فوات الأوان. (سكاي نيوز عربية) 
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