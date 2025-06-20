عن تدمير موقع "فوردو" الإيراني النووي... هذا ما قاله مسؤول إسرائيلي!

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قال السابق يوآف إن موقع "فوردو" على عمق 90 مترا تحت جبال قم ومحصن جدا، مما يجعل قدرة على تدميره "غير مضمونة".وأوضح غالانت في مقال صحفي أن الموقع المحصن بعناية وبطبقات سميكة من الخرسانة المسلحة وهو ما يجعل مهمة تدميره معقدة، قائلاً: "سلاح الجو الأمريكي هو يمتلك القدرة على تدمير هذه المنشأة".وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة أن كان يدرس خيار ضرب المنشأة لمنع من تطوير أسلحة نووية، معتبراً أن تعطيلها "إجراء ضروري".وأشارت المصادر إلى أن قد قام بتقييم المخاطر والمكاسب المحتملة لضرب واحدة من أكثر المنشآت النووية حراسةً في إيران، وخلص إلى أن تعطيلها ضروري نظراً لقدرتها على إنتاج أسلحة نووية في وقت قصير.يذكر أن منشأة "فوردو" لا تزال سليمة حتى الآن، وهي إحدى المنشآت الرئيسية لتخصيب اليورانيوم في إيران. ومن جانبهم، دعا مسؤولون إسرائيليون مراراً إلى الانضمام إلى الهجمات العسكرية التي تشنتها إسرائيل ضد إيران منذ 13 حزيران الجاري.