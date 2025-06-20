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عربي-دولي

غروسي: الوضع في بوشهر مقلق جداً.. وغوتيريش: نقف على حافة الهاوية

Lebanon 24
20-06-2025 | 10:36
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قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، في جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن الحرب بين إيران وإسرائيل أن الوضع في بوشهر مقلق جداً.
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وتابع غروسي "أي هجوم على بوشهر سيفضي إلى مستوى كبير من النشاط الإشعاعي الخطر".

كما أوضح أنه تم استهداف بنى تحتية كهربائية في موقع نطنز للتخصيب.

وتابع "لم نبلغ بزيادة المستوى الإشعاعي في أصفهان".
 
من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، أن توسع الصراع قد يشعل نارا في العالم لا يمكن مواجهتها، داعياً إلى "العودة إلى مفاوضات تتسم بالجدية".

كما قال في جلسة مجلس الأمن "نحن أمام لحظة مفصلية وعلينا أن نتحلى بالمسؤولية".

وتابع "العالم يقف الآن على حافة الهاوية وعلينا مسؤولية كبيرة".
 
وناشد غوتيريش أطراف النزاع الإسرائيلي الإيراني "إعطاء فرصة للسلام"، وقال "إلى أطراف النزاع - الأطراف المحتملة في النزاع - وإلى مجلس الأمن كممثل للمجتمع الدولي، لدي رسالة بسيطة وواضحة: أعطوا فرصة للسلام"، في إشارة ضمنية إلى الولايات المتحدة التي تنظر في التدخل عسكريا لدعم إسرائيل. (العربية)
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