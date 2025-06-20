غروسي: الوضع في بوشهر مقلق جداً.. وغوتيريش: نقف على حافة الهاوية

قال للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ، في جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن الحرب بين وإسرائيل أن الوضع في بوشهر مقلق جداً.

Advertisement

وتابع غروسي "أي هجوم على بوشهر سيفضي إلى مستوى كبير من النشاط الإشعاعي الخطر".



كما أوضح أنه تم استهداف بنى تحتية كهربائية في موقع نطنز للتخصيب.



وتابع "لم نبلغ بزيادة المستوى الإشعاعي في أصفهان".

من جانبه، قال ، ، اليوم الجمعة، أن توسع الصراع قد يشعل نارا في العالم لا يمكن مواجهتها، داعياً إلى "العودة إلى مفاوضات تتسم بالجدية".



كما قال في "نحن أمام لحظة مفصلية وعلينا أن نتحلى بالمسؤولية".



وتابع "العالم يقف الآن على وعلينا مسؤولية كبيرة".

وناشد أطراف النزاع "إعطاء فرصة للسلام"، وقال "إلى أطراف النزاع - الأطراف المحتملة في النزاع - وإلى كممثل للمجتمع الدولي، لدي رسالة بسيطة وواضحة: أعطوا فرصة للسلام"، في إشارة ضمنية إلى التي تنظر في التدخل عسكريا لدعم . (العربية)