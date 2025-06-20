إسرائيل تغتال مسؤولاً كبيراً في "حماس".. من هو؟

أعلن الجيش ، مساء الجمعة، أنه قام بـ"تصفية" المدير المالي للجناح العسكري لحركة .

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وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان مشترك مع جهاز " "، أنه "تم استهداف إبراهيم أبو شمالة، مدير الشؤون المالية العسكرية لحركة حماس، ومساعد نائب قائد الجناح، مروان ".



وأشار البيان إلى أن العملية المشتركة بين الجيش الإسرائيلي و"الشاباك" أسفرت عن "تصفية إبراهيم أبو شمالة يوم 17 حزيران 2025، في ".



وذكر أنَّ "أبو شمالة شغل منصب مدير الشؤون المالية في الجناح العسكري لحركة حماس، كما كان مساعداً لنائب قائد الجناح، مروان عيسى، حتى تصفيته".





وتابع: "كان أبو شمالة مسؤولا عن جميع الشؤون المالية للجناح العسكري لحركة حماس في ، وفي إطار منصبه، خطط وأشرف على ميزانية الجناح العسكري خلال الحرب، ونفذها من خلال تحويل وتهريب أموال إرهابية بملايين الدولارات إلى قطاع غزة لصالح الجناح العسكري".



وأوضح البيان: "بهذه الأموال، ساهم أبو شمالة في إعادة تسليح حماس، ومكّن من توزيع رواتب عناصرها الإرهابيين، مقدما دعما ملموسا لنشاطها الإرهابي المستمر طوال الحرب".



ومنذ هجوم 7 تشرين الأول 2023، اغتالت عددا من أبرز قادة حركة حماس، بينهم محمد الضيف، قائد ، وصالح العروري، ، ومروان عيسى، نائب ، ويحيى سنوار، زعيم الحركة في غزة، وشقيقه محمد سنوار، وإسماعيل ، رئيس المكتب السياسي السابق. (سكاي نيوز عربية)