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عربي-دولي
إسرائيل تغتال مسؤولاً كبيراً في "حماس".. من هو؟
Lebanon 24
20-06-2025
|
13:17
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أعلن الجيش
الإسرائيلي
، مساء الجمعة، أنه قام بـ"تصفية" المدير المالي للجناح العسكري لحركة
حماس
.
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وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان مشترك مع جهاز
الأمن العام
"
الشاباك
"، أنه "تم استهداف إبراهيم أبو شمالة، مدير الشؤون المالية العسكرية لحركة حماس، ومساعد نائب قائد الجناح، مروان
عيسى
".
وأشار البيان إلى أن العملية المشتركة بين الجيش الإسرائيلي و"الشاباك" أسفرت عن "تصفية إبراهيم أبو شمالة يوم 17 حزيران 2025، في
وسط قطاع غزة
".
وذكر أنَّ "أبو شمالة شغل منصب مدير الشؤون المالية في الجناح العسكري لحركة حماس، كما كان مساعداً لنائب قائد الجناح، مروان عيسى، حتى تصفيته".
وتابع: "كان أبو شمالة مسؤولا عن جميع الشؤون المالية للجناح العسكري لحركة حماس في
قطاع غزة
، وفي إطار منصبه، خطط وأشرف على ميزانية الجناح العسكري خلال الحرب، ونفذها من خلال تحويل وتهريب أموال إرهابية بملايين الدولارات إلى قطاع غزة لصالح الجناح العسكري".
وأوضح البيان: "بهذه الأموال، ساهم أبو شمالة في إعادة تسليح حماس، ومكّن من توزيع رواتب عناصرها الإرهابيين، مقدما دعما ملموسا لنشاطها الإرهابي المستمر طوال الحرب".
ومنذ هجوم 7 تشرين الأول 2023، اغتالت
إسرائيل
عددا من أبرز قادة حركة حماس، بينهم محمد الضيف، قائد
كتائب القسام
، وصالح العروري،
نائب رئيس
المكتب السياسي
، ومروان عيسى، نائب
القائد العسكري
، ويحيى سنوار، زعيم الحركة في غزة، وشقيقه محمد سنوار، وإسماعيل
هنية
، رئيس المكتب السياسي السابق.
(سكاي نيوز عربية)
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